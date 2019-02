Heddesheim angelt sich Jörns

Dirk Jörns übernimmt im Sommer den Verbandsligisten Heddesheim. © Nix

Heddesheim/Mannheim.Dirk Jörns hat einen neuen Trainer-Job und der FV Fortuna Heddesheim einen Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Coach René Gölz gefunden. Gestern bestätigte der Verbandsligist, dass Jörns – aktuell noch beim Liga-Konkurrenten VfB Gartenstadt unter Vertrag – ab der Saison 2019/2020 für die Heddesheimer an der Seitenlinie stehen wird. Jörns’ aktueller Co-Trainer David de Vega soll Sportlicher Leiter bei den Fortunen werden.

Erst am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass sich der VfB und der 42-jährige Übungsleiter wegen unterschiedlicher Ansichten über die künftige Ausrichtung des Clubs, nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Für Jörns übernimmt im Sommer Peter Brandenburger, der aktuell noch den Landesliga-Tabellenführer SV Waldhof II betreut.

„Eine bessere Nachfolge hätten wir kaum treffen können“, sagt Manfred Jordan, der den Posten des Sportlichen Leiters in Heddesheim am Saisonende aufgeben wird. „Mit Dirk Jörns und David de Vega, die seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten und beispielsweise mit der TSG 62/09 Weinheim 2016/2017 Meister der Verbandsliga wurden, bekommen wir hohe Qualität“, so Jordan weiter. Jordan selbst wird dem Club als Marketingleiter weiter verbunden bleiben, der aktuelle Trainer René Gölz rückt dann auf den Posten eines Sportchefs, der sich übergreifend um die Belange der 1. Mannschaft kümmern soll.

Erfolg nicht um jeden Preis

Klar ist allerdings auch, dass dies beim aktuellen Verbandsliga-Fünften dann unter neuen Voraussetzungen geschehen wird: In der nächsten Spielzeit will die Fortuna zwar eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen, aber die Oberliga nicht mehr um jeden Preis anpeilen. „Ob wir uns weiterhin auf diesem hohen Niveau bewegen werden, bleibt abzuwarten Wir werden eine gute Mannschaft stellen, der Etat wird dennoch reduziert“, kündigte Jordan Ende Januar an. red/bol

