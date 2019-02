Heddesheim greift nach Strohhalm

SGH-Spielertrainer Martin Doll hat bereits verlängert. © Nix

Heddesheim.Für einen Hoffnungsschimmer wollen heute (19.30 Uhr) die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim sorgen. Nachdem am vergangenen Wochenende das „Abstiegsendspiel Nummer eins“ gegen Neckarsulm (11.) mit 25:31 verloren wurde, kommt nun der TuS Steißlingen (13.) in die Nordbadenhalle. Die Gäste stehen einen Rang vor der SGH, haben aber bereits sieben Punkte Vorsprung (14:20) auf die Heddesheimer (7:27). „Wir können alle rechnen und wissen, dass unsere Lage nach der Niederlage gegen Neckarsulm natürlich schwieriger denn je geworden ist“, so Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH. Doch gerade in eigener Halle soll jetzt der Knoten platzen und die theoretische Chance auf den Klassenerhalt am Leben erhalten werden.

Planungen rollen an

Unterdessen laufen die Personalplanungen der Nordbadener auf Hochtouren. „Wir müssen natürlich zweigleisig planen. Es geht darum, dass wir im Falle eines Abstiegs gleich wieder eine schlagkräftige Badenliga-Mannschaft haben werden“, erklärt Schmid. Nachdem bereits vor einigen Wochen der Vertrag mit Spielertrainer Martin Doll verlängert wurde und der Wechsel des Co-Trainers Torsten Edinger als Chefcoach des Frauen-Badenligisten der SGH bekanntgegeben wurde, hat nun auch das Gros der Spieler die Zusage für die kommende Runde gegeben: Philipp Badent, Robert Dulina, Martin Geiger, Christopher Hindrichs, Nico Kettner, Nikola Pugar, Björn Skade, Marlon Lierz und David Walzenbach bleiben auf alle Fälle.

Zurück kommt Torhüter Marc Kolander, der zuletzt drei Jahre beim TV Friedrichsfeld zwischen den Pfosten stand. Dies wurde notwendig, da Niki Hoffmann aus familiären Gründen kürzertreten möchte. Verlassen hat die SGH bereits Fabian Medler, auch Lukas Braun wird nach der Saison seine Zelte in Heddesheim abbrechen. „Mit weiteren Spielern des Kaders sowie mit möglichen Neuzugängen befinden wir uns in sehr guten Gesprächen“, ist Schmid zuversichtlich, zeitnah weitere Akteure für die kommende Runde präsentieren zu können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019