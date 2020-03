Heddesheim II in überragender Form

Mannheim.Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, hat der FV Fortuna Heddesheim II seine starke Form in der Rückrunde bestätigt. Nachdem vergangene Woche der Tabellenzweite in die Knie gezwungen wurde, musste sich diesmal Tabellenführer Ilvesheim von seiner meisterlichen Erfolgsserie (elf Siege in Folge) verabschieden.

Heddesh. II – Ilvesheim 4:2 (1:0)

Wegen der starken Abwehrleistung von Heddesheim II gelang es der sonst so durchschlagskräftigen Offensive der Spvgg Ilvesheim kaum, Torchancen zu kreieren. Die Fortuna hingegen nutzte ihre Gelegenheiten eiskalt und wehrte auch die Schlussoffensive der Spvgg ab.

SG Mannh. – ASV F’heim 2:0 (1:0)

Auf dem schlecht zu bespielenden Platz der SG Mannheim entwickelte sich eine schwache Partie, bei der Torgefahr nur durch Standards aufkam. Da die SG mehr investierte als der ASV Feudenheim, war das Ergebnis verdient.

TSV Am. II – DJK Feudenh. 3:1 (1:1)

Viernheimer Überraschungssieg. Nachdem der TSV Amicitia zum Rückrundenauftakt noch knapp gescheitert war, fuhr sie diesen Spieltag den erst zweiten Saisonsieg ein. Die DJK Feudenheim konterte die Viernheimer Führung zwar umgehend, hatte den nächsten Gegentoren aber nichts entgegenzusetzen.

Wallstadt II – Weinh. II 0:4 (0:1)

In einem fairen Spiel unterlag die Spvgg Wallstadt II der TSG Weinheim II, weil diese ihre Chancen effektiv ausnutzte. Das Ergebnis fiel aber etwas zu hoch aus, weil auch die Spvgg mitspielte und sich Torgelegenheiten erarbeitete.

SV Schriesh. – SG Viern. 9:2 (2:1)

Der SV Schriesheim war von Beginn an am Drücker und dominierte das Spiel. In der zweiten Hälfte ließ der SV den Viernheimern dann keine Chance mehr und passte das Ergebnis dem Spielverlauf an.

Lützels. II – SG Hohens. 1:3 (0:0)

In einer schwachen Partie stellte sich die SG Hohensachsen hinten rein und lauerte auf Konter. Die TSG Lützelsachsen II spielte ideenlos. Erst als die SG in der zweiten Hälfte die Lethargie abstreifte, fielen die verdienten Tore.

SKV Sandh. – Türk. Ed. 2:0 (2:0)

Der SKV Sandhofen stellte die Weichen früh auf Sieg. Da der stark spielende Samet Kandogmus kurz nach dem 0:2 einen Foulelfmeter vergab, gefährdete die Spvgg Türkspor Edingen den Erfolg des SKV nicht mehr.

MFC Phönix – Käfertal 2:2 (0:0)

Erst spät nahm die umkämpfte Partie Schwung auf. Dann schien es lange, als habe der MFC den Sieg in der Tasche, doch der SC kam per Doppelpack in letzter Sekunde zurück.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020