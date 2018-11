Heddesheim im Aufwind

Heddesheim.Zu ihrem bereits letzten Spiel des Jahres empfangen die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim heute um 18 Uhr den TSV Birkenau II. „Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen kommt die Pause zum falschen Zeitpunkt für uns“, sieht SGH-Trainer Branko Dojcak sein Team im Aufwind: „Es läuft. Die Mädels haben Selbstvertrauen, sind in der Abwehr zuletzt immer stabiler geworden und auch im Angriff richtig gut drauf“, sagt der erfahrene Coach.

Die Heddesheimerinnen setzten zuletzt mit einem 33:21-Kantersieg beim Meisterschaftskandidaten HG Oftersheim/Schwetzingen ein Ausrufezeichen, jetzt soll gegen das Schlusslicht aus Birkenau nachgelegt werden.

„Auf dem Papier sind wir klarer Favorit“, weiß Dojcak, der mit seiner Mannschaft Rang vier (12:6 Punkte) einnimmt. „Aber unterschätzen darf man die Odenwälderinnen nicht. Sie haben schon einige gute Ergebnisse erzielt, zum Beispiel in Brühl oder in Viernheim.“ Dass Birkenau derzeit mit einer Ausbeute von 4:20 Punkten in der Tabelle geführt wird, liegt neben den acht Niederlagen am Abzug von vier Zählern wegen fehlender Schiedsrichter. „Das gefällt natürlich niemandem. Ich gehe davon aus, dass der TSV alles versuchen wird, um uns ein Bein zu stellen“, warnt Dojcak, der sich unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden möchte: „Meine Mannschaft ist sehr fokussiert, arbeitet gut, und wir sind nahezu komplett.“ Es steht nur noch hinter dem Einsatz von Saskia Mundinger ein Fragezeichen, die zuletzt krankheitsbedingt im Training fehlte.

HG Saase beeindruckt

Ihre gerade durch einen 30:25-Derbysieg gegen den TSV Amicitia Viernheim übernommene Tabellenführung will heute (20 Uhr) die HG Saase mit einem Sieg beim Liga-Zehnten TSV Rintheim untermauern. Zwar fehlen HG-Trainer Carsten Sender wohl wieder eine Handvoll Spielerinnen, aber durch die beeindruckende Breite des Kaders und dank der nachrückenden A-Jugend-Spielerinnen konnten bislang alle Ausfälle kompensiert werden.

Nur Außenseiterchancen hat der TV Schriesheim, der als Vorletzter heute (19 Uhr) die ambitionierte HG Oftersheim/Schwetzingen empfängt. Zwar wiesen die Bergsträßerinnen zuletzt einen gewissen Aufwärtstrend nach, sie treten aber mit 2:16 Punkten weiter auf dem vorletzten Rang auf der Stelle. me

