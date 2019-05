Heddesheim mit Funken Hoffnung

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hält sich der als Meister feststehende VfB Gartenstadt in Sachen Aufstieg weiter bedeckt, eventuell gibt es am Sonntag Klarheit. Der Kampf um die Vize-Meisterschaft wäre bei einem Gartenstädter Verzicht der Kampf um den direkten Aufstiegsplatz in die Oberliga Baden-Württemberg.

Sandhausen II hat die beste Ausgangsposition, die Hartdwälder liegen einen Punkt vor dem ATSV Mutschelbach. Der Tabellenvierte Fortuna Heddesheim patzte am vergangenen Wochenende im Derby bei der TSG 62/09 Weinheim. Heddesheim ist bei drei Punkten Rückstand auf Sandhausen II und zwei Zähler hinter Mutschelbach aber noch im Aufstiegsrennen. Das Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, gegen Gartenstadt ist für die Fortuna ein erstes Finale. „Uns fehlen zahlreiche Stammspieler“, erklärt der Heddesheimer Trainer Rene Gölz, der hofft, dass sein Team noch einmal alles raushaut.

Gartenstadt bleibt heiß

Dass der VfB Gartenstadt hungrig bleibt, hat das Team von Trainer Dirk Jörns am vergangenen Wochenende bewiesen. Da drehten die Gelben Bären nach einem 1:4-Rückstand noch ein verloren geglaubtes Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf II. Mit dem 5:4 beendeten die Gartenstädter den Aufstiegstraum der kleinen Astoria.

Der VfR Mannheim will in den abschließenden beiden Begegnungen eine enttäuschende Saison mit zwei Erfolgserlebnissen beenden. Der Tabellenneunte trifft zu Hause auf die TSG Weinheim, die nach dem Sieg gegen Heddesheim mit breiter Brust im Rhein-Neckar-Stadion antritt.

Im Abstiegskampf sieht es vor den beiden letzten Saisonspielen so aus: Die SG Heidelberg-Kirchheim, der FV Lauda und der FC Heidelsheim haben keine Chance mehr. Schwetzingen müsste als Viertletzter ebenfalls runter. Die Spargelstädter haben aber noch eine Chance, müssen am Sonntag, 17 Uhr, gegen Mutschelbach unbedingt gewinnen. Der Relegationsplatz ist vier Punkte weg. Den belegt der TuS Bilfingen, der bei drei Zählern Rückstand auf den Liga-13. TSV Wieblingen noch das rettende Ufer erreichen könnte. bol

