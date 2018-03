Heddesheim nur auf dem Papier Favorit

Anzeige

Dass sich die Mannschaft um SGH-Spielertrainer Martin Doll, der nach seiner krankheitsbedingten Pause am vergangenen Wochenende nun wieder fit ist, aufgrund des Drei-Punkte-Vorsprungs eine Niederlage in Birkenau leisten könnte, daran will man keinen Gedanken verlieren. „Wir haben noch einige dicke Brocken“, warnt Schmied vor voreiligen Meisterschaftsträumen. Nach der Osterpause geht es mit zwei vermeintlichen Pflichtsiegen bei der HSG St. Leon/Reilingen (12.) und zu Hause gegen Hockenheim (10.) weiter, ehe am vorletzten Spieltag das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten Stutensee-Weingarten noch eine hohe Auswärtshürde darstellt, ehe es zum großen Finale in der Nordbadenhalle gegen den derzeitigen Zweiten aus Wiesloch geht.

Ganz andere Probleme hat derzeit der TV Friedrichsfeld. Nach dem bitteren 25:25-Remis im Kellerduell gegen Schlusslicht Eggenstein schrillen die Alarmglocken lauter denn je, als Vorletzter hat der TVF schon einen Zähler Rückstand auf den Drittletzten St. Leon/Reilingen.

TVF vor hoher Hürde

Aber Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn hat unter der Woche eine „Jetzt- erst recht“-Stimmung bei den Spielern ausgemacht. „Einige waren regelrecht erschrocken über den Punktverlust gegen Eggenstein und alle wollen das jetzt gemeinsam wiedergutmachen.“ Allerdings wartet mit dem Auswärtsspiel bei der SG Heidelsheim/Helmsheim morgen um 17.30 Uhr ein schwerer Prüfstein. Immerhin: Der Kader ist komplett, das Trainer-Duo Dubois/Erny kann aus dem Vollen schöpfen. „Wir brauchen jetzt im Abstiegskampf auch mal einen dreckigen Sieg. Wir werden alles an Kampfgeist in die Waagschale werfen, um irgendwie die Punkte zu holen.“

