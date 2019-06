Heddesheim sieht Stars von morgen

Heddesheim.Vom 6. bis 9. August wird auf dem Golfplatz Heddesheim Gut Neuzenhof die International Matchplay-Trophy ausgetragen. Es handelt sich um die zehnte Auflage des vom Baden-Württembergischen Golfverband (BWGV) ausgerichteten internationalen U-18-Turniers, das allerdings erstmals beim Golfclub Heddesheim stattfindet.

„Man ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir es uns vorstellen können, dieses Turnier bei uns auszutragen. Wir haben dem per Handschlag zugestimmt. Ich glaube, mehr Begeisterung geht nicht“, berichtet Peter Nagel, wie das Turnier, das in den vergangenen vier Jahren in Sinsheim beheimatet war, den Weg nach Heddesheim gefunden hat. Dort wird es mindestens für die nächsten drei Jahre bleiben.

Die Jubiläumsauflage, bei der sogar Punkte für die Weltrangliste vergeben werden, fällt mit dem 20. Geburtstag des GC Heddesheim zusammen. Noch bevor das Turnier mit den Golfstars von morgen mit dem sportlichen Teil beginnt, gibt es bereits am 5. August eine Proberunde mit der abendlichen Eröffnungsfeier und einem Festakt zu 20 Jahren GC Heddesheim.

Über 100 Talente erwartet

Im Vorjahr traten in Sinsheim insgesamt 107 junge Top-Golfer an, Turnierdirektor Norbert Zimmermanns rechnet 2019 mit vergleichbaren Zahlen, erfreut sich die International Matchplay Trophy doch im In- und Ausland großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr durfte das Jugendturnier mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Portugal, Hongkong, Südkorea und Thailand Teilnehmer aus sieben Nationen begrüßen. Diesmal könnten es noch mehr werden, fand doch ein Qualifikationsturnier in Frankreich statt, während sich erst am 11. Juni vier weitere Teilnehmer beim Qualifikationsturnier in Heddesheim für das Turnier eine Wildcard sicherten.

Bei den Mädchen waren das Emilie Finckenstein (Hamburger GC) und Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin (GC St. Leon-Rot), während bei den Jungen Moritz Bott (GC Hofgut Praforst) und Til Körnig (GC Mannheim-Viernheim) das Ticket lösten. Auch bei den Tiroler Landesmeisterschaften am 8./9. Juli werden noch Startplätze für das renommierte Nachwuchsturnier vergeben. „Ich will ins Matchplay kommen und dann unter die ersten drei Plätze“, betont Malu Brinker vom GC Mannheim-Viernheim.

