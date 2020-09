Heddesheim und VfR mit starkem Auftakt

Mannheim.In der Fußball-Verbandliga sind der VfR Mannheim und Fortuna Heddesheim mit souveränen Siegen in die neue Runde gestartet. Der SV Waldhof II kam zu einem Remis gegen den VfB Eppingen.

SV Waldhof II – Eppingen 1:1 (0:0)

Auf diesem Spiel kann die U 23 des SV Waldhof aufbauen. Nach einer starken Leistung erkämpften die „Buwe“ ein verdientes 1:1 (0:0). „Wir haben viel Aufwand betrieben, aber wir wussten vorher, dass wir gegen eine Eppinger Mannschaft, die sehr diszipliniert steht, so spielen müssen. Wir haben gut und konzentriert dagegengehalten“, hatte SVW-Trainer Oscar Corrochano wenig Grund zur Kritik. Im ersten Abschnitt ließ seine Elf keine einzige Torchance zu, kam aber auch selbst nur selten zwingend vor das VfB-Gehäuse.

Nach der Pause musste eine Standardsituation zur Führung des VfB herhalten. Nach dem Freistoß von Alexander Rudenko stimmte beim SVW die Zuteilung im Strafraum nicht und Julius Reinbold netzte zum 1:0 (55.) ein. Waldhof ließ sich davon aber nicht beeindrucken und glich durch eine feine Einzelleistung von Malik Mikona zum verdienten 1:1 aus (75.). Aufgrund des Chancenverhältnisses nach der Pause war der SVW dem Sieg näher als die Eppinger, Mikona vergab die beste Chance für die Hausherren (77.). Fast hätte am Ende der VfB noch einmal zugeschlagen, doch gegen Rudenko rettete Torwart Luca Pedretti (88.). rod

Neckarelz – VfR Mannh. 0:3 (0:1)

Vom Anpfiff weg machte der VfR viel Druck und erspielte sich in den ersten zehn Minuten einige Hochkaräter. Zunächst vergab Cihad Ilhan (4.), dann rettete die Latte Neckarelz (5.) Benedikt Koep setzte einen Schuss knapp am rechten Torpfosten vorbei (6.) und Yannik Haag prüfte den Neckarelzer Torwart Penz (10.). Beim anschließenden Eckball kam Ugo Nobile zum Kopfball und Koep verlängerte das Leder zum 1:0 ins Tor (11.). Nach 25 Minuten kamen die Platzherren besser ins Spiel. VfR-Keeper Marcel Lentz rettete kurz vor der Pause mit starker Parade die Führung. Trainer Backmann brachte in der Pause mit Eric Biedenbach und Anes Klicic frische Kräfte. Der VfR wirkte danach stabiler und ließ nichts mehr zu. Cihad Ilhan (61.) und Fabian Herchenhan (77.) sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung. „Wir haben gut begonnen, aber zwischen der 25. und 45. Minute schlecht gespielt. Das Wichtigste war, dass wir den Dreier eingefahren haben“, sagte VfR-Coach Andreas Beckmann. vfr

Heddesheim – Weinheim 4:0 (1:0)

Der Fortuna gelang vor 200 Zuschauern gegen die TSG die Revanche für die 1:2-Pokalniederlage vor wenigen Wochen. Christian Kuhn gelang mit einem 25-Meter-Distanzschuss die Heddesheimer 1:0-Führung (25.). „Die Weinheimer mussten danach offensiver agieren, was wiederum für unser Spiel gut war“, sagte der Heddesheimer Coach Rene Gölz. Die Fortuna spielte danach weiter druckvoll und kam im zweiten Durchgang zu drei weiteren Treffern. Neuzugang Filip Vlahov (47.), erneut Kuhn (62.) mit einem Abstauber, nachdem der Ex-Heddesheimer Keeper Steven Stattmüller den Ball nur abklatschen konnte, sowie Salih Özdemir (84.) machten den klaren Heddesheimer Auftaktsieg perfekt. „Es war ein sehr ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft. Zeitweise haben wir aber auch nicht so stark gespielt, wie in den jüngsten Testspielen. Da ist noch Luft nach oben“, befand Gölz. fvh

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020