Heddesheim zeigt Kampfgeist

Mannheim.Nach der bitteren Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer Germania Friedrichstal hat Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim den Aufstieg noch nicht abgehakt. Das Team von Coach René Gölz hat nun zehn Punkte Rückstand auf den Primus und liegt sieben Zähler hinter dem Zweitplatzierten VfR Mannheim. Am morgigen Samstag spielen die Heddesheimer um 15 Uhr auswärts bei der SpVgg Neckarelz.

„Wir waren die bessere Mannschaft, umso ärgerlicher ist es, wenn man dann mit einer Niederlage vom Platz geht“, befand Gölz nach dem 1:3 gegen Friedrichstal. Was noch hinzukam: Dennis Lodato zog sich in der Begegnung kurz vor der Halbzeit eine Schultereckgelenkssprengung zu und wird wohl bis zum Saisonende ausfallen. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt stark gespielt. Ein bitterer Verlust für den momentanen Tabellenfünften.

Gölz warnt vor Kontrahent

In Neckarelz sind die Heddesheimer Favorit. Die SpVgg, die vom Mannheimer Marc Ritschel trainiert wird, belegt aktuell nur den 13. Tabellenrang. Nach jetzigem Stand müssten die Odenwälder in die Relegation. Gölz aber warnt: „Neckarelz ist besser als es der Tabellenstand aussagt, und sie sind sehr heimstark. Wir müssen also von Beginn konzentriert zu Werke gehen.“