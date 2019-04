Heddesheimer Mauer

HEDDESHEIM.Bis zur Winterpause lag der FV Fortuna Heddesheim II noch in Schlagdistanz zum SKV Sandhofen, der den Play-Off-Rang in der Fußball-Kreisklasse A2 belegt. Zuletzt mussten die Heddesheimer aber abreißen lassen, so dass aus dem Zweikampf um Rang zwei für die Fortunen ein Vierkampf um den bedeutungslosen Platz drei wurde. „Zunächst einmal muss man sagen, dass wir mit dem derzeitigen Stand trotzdem hochzufrieden sind“, zieht Fortuna-Trainer Thomas Jöhl dennoch das Positive aus der vergebenen Chance. „Wir wollten eigentlich nah dran bleiben, das habe ich im Winter so kommuniziert.“

Durch die Niederlage gegen die SpVgg Ilvesheim (1:3) und die beiden Remis gegen die DJK Feudenheim (0:0) und den SKV Sandhofen (2:2) ist der Rückstand auf Rang zwei auf fast schon uneinholbare zwölf Zähler angewachsen – trotz zwei Spielen Rückstand auf den SKV. „Man muss schauen, dass wir diese Saison ohne Hilfe aus der ersten Mannschaft alleine hingekriegt haben“, betont Jöhl. Zudem musste er für die komplette Rückrunde auf seinen Kapitän Dennis Fehringer verzichten, der sich in der Wintervorbereitung schwer verletzt hatte. Mit dem 21-jährigen Noel Hesse und dem 23-jährigen Nico Zax hat Jöhl dagegen eine starke Alternative in der Innenverteidigung ausgemacht.

Der Dank seiner „jungen Wilden“ drückt sich im Torverhältnis aus, das bei Heddesheim II die wenigsten Gegentreffer der Liga aufweist. „Die beiden Jungen machen das hervorragend, wobei mir Nico Zax dadurch im Mittelfeld fehlt. Außerdem stehen auch unsere beiden Torhüter Jens Weber und Ömer Ilhan für diese tolle Bilanz“, unterstreicht Jöhl, der beim A-Ligisten bleiben wird. wy

