Heddesheimer Realismus

Heddesheim.Selbst Durchhalteparolen sind nicht mehr zu hören: Die Handballer der SG Heddesheim befinden sich auf Abschiedstour in der Oberliga, sind mit zehn Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz kaum mehr zu retten.

„Wir können ja die Tabelle lesen. Da ist leider kaum mehr etwas zu machen“, schätzt auch Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH die Situation realistisch ein. „Wir hätten in den letzten Wochen punkten müssen. Dann wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen. Aber vielleicht können wir jetzt, da der Druck weg ist, wieder besser dagegenhalten“, hofft Schmid.

Morgen um 17.30 Uhr empfangen die Heddesheimer die SG Köndringen/Teningen, die zwar nur auf Tabellenplatz fünf steht, aber nur zwei Minuspunkte mehr als Primus Blaustein auf dem Konto hat. „Für mich war Köndringen vor der Runde der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Dann sind sie mit 1:7 Punkten ganz schlecht gestartet, aber seitdem zeigen sie ihre Klasse“, erklärt der Sportliche Leiter. Doch bei allem Respekt vor dem Gegner und der eigenen hoffnungslosen Situation: „Unsere Mannschaft ist intakt und wird alles versuchen“, so Schmid, der von einem Spagat spricht, den Trainer Martin Doll schaffen muss: „Die Jungs dürfen den Spaß am Handball nicht verlieren, müssen aber dennoch gut arbeiten, auch um unseren Zuschauern zu zeigen, dass wir zurecht in dieser Klasse sind.“

Im weiteren Rundenverlauf hofft die SGH noch auf den einen oder anderen Punkt. Dass dies gegen die ambitionierte SG gelingen könnte, scheint eher unwahrscheinlich. me

