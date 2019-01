Heddesheimslanger Atem

Heddesheim.Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte feierten die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim einen gelungenen Start ins neue Jahr. Beim TSV Rintheim setzte sich das Team von Trainer Branko Dojcak mit 30:24 durch, nachdem es zur Pause noch mit 11:15 zurücklag.

Der SGH-Coach hatte die Gastgeberinnen erst jüngst beobachtet und seine Mannschaft eindringlich gewarnt. Aber dem erfahrenen Trainer blieb auch nicht verborgen, dass Rintheim keinen langen Atem hat: „Es war schon einige Male so, dass der TSV richtig gut spielte und führte, am Ende aber einbrach.“ Entsprechend war für Dojcak auch der Pausenrückstand kein Beinbruch. Und tatsächlich: Im zweiten Durchgang kämpfte sich Heddesheim nach einer verkorksten ersten Hälfte und einem 3:8 (9.) heran. Beim 19:19 (45.) gelang erstmals der Ausgleich.

Überragende Selina Hammersdorf

Rintheims Trainerin Michaela Jung-Grunert – noch bestens bekannt aus ihrer Zeit bei der HG Saase – nahm direkt eine Auszeit, aber die SGH war nun am Drücker. Jule Paloj traf zum 20:19 und beim 23:20 (51.) führten die Gäste erstmals mit drei Toren. Als die an diesem Tag überragende Heddesheimerin Selina Hammersdorf beim 26:23 eine Zeitstrafe kassierte (57.), musste der SGH-Anhang noch einmal bangen. Aber Anja Sachsenmeier erhöhte in Unterzahl auf 27:23 und selbst die Zwei-Minuten-Strafe gegen Laura-Louise Knödler (58.) konnte die Dojcak-Sieben nicht mehr stoppen, die quirlige Jule Paloj traf in doppelter Unterzahl zum entscheidenden 28:23 90 Sekunden vor der Schlusssirene.

SGH: Gärtner – Schlipf, Sachsenmeier (5), Hammersdorf (12/5), Paloj (7), Knödler (1), Bender (1), Marek (3), Pauli, Schütz, Dojcakova, Schäfer (1), Wink. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019