Heidelberg holt sich Heimrecht

Heidelberg.Als Hauptrundenzweiter starten die MLP Academics in die Play-offs der Basketball-ProA-Liga. Am letzten Spieltag der regulären Saison bezwangen die Heidelberger Phoenix Hagen mit 87:66 (41:40) und sprangen dank der Hamburger Niederlage in Tübingen noch vom fünften auf den zweiten Platz. In der Viertelfinalserie „Best of Five“ gegen das Team Ehingen Urspring genießt die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic damit Heimrecht, das erste Duell beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Halle des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar.

„Es ist natürlich toll, die Saison auf dem zweiten Platz zu beenden“, freute sich Ignjatovic über eine starke Hauptrunde. Zur Partie gegen Hagen sagte der Coach: „Wir haben eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt und damit verdient gewonnen. Es macht mich stolz, dass wir nochmals eine bessere Position einfahren konnten. Es zeigt den Charakter und den Willen, den diese Mannschaft hat.“

Entscheidung nach der Pause

Dabei erwischten die Academics keinen guten Start, vor allem in der Defensive sah Ignjatovic viele Lücken. Nach gerade einmal fünf Minuten hatten die Gäste bereits 17 Punkte auf ihrem Konto. Heidelberg fing sich jedoch, lag zur Pause knapp vorn (41:40) und drängte im dritten Viertel auf die Vorentscheidung. Als Phillipp Heyden, der insgesamt 19 Punkte sammelte, die Verantwortung übernahm, baute der Favorit seine Führung über 62:51 auf 69:54 aus. Der Rest war Schaulaufen.

Um ins Halbfinale einzuziehen, müssen die Academics in der Serie ab Samstag Ehingen aus dem Wettbewerb werfen. „Das ist keine einfache Aufgabe“, sagte Ignjatovic.

Academics: Palm (7), Smith (20), Schmitt (1), Ely (14), Liyanage (6), Ney (7), Heyden (19), Oppland (11), Aichele (2), Schöpe. cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019