Heidelberg verliert Final Four

Mannheim.Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mitteilte, findet die Endrunde der Damen und Herren um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft am 26./27. Januar nun doch nicht Heidelberg statt. Wegen der Zuschauernachfrage wurde das Final Four von der 1500 Zuschauer fassenden OSP-Halle in Heidelberg in die 2300 Zuschauer fassende Sporthalle in Mülheim/Ruhr verlegt.

„Der Grund für den Wechsel des Austragungsortes ist das hohe Interesse, das an dieser Endrunde bekundet wurde“, so DHB-Präsident Wolfgang Hillmann.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018