Heidelberger Feuerwerk

Heidelberg.Die Basketballer der MLP Academics haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen die Artland Dragons feierten die Heidelberger in der ProA-Liga einen klaren 101:79-Erfolg. „Wir haben eine gute Leistung abgerufen. Man hat gesehen, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind. Wir wollen nächste Woche in Trier an die Leistung anknüpfen“, sagte Trainer Frenki Ignjatovic, der in Shy Ely (28 Punkte) seinen besten Spieler hatte. MLP Academics: Ely (28), Smith (18), Heyden (9), Ney (9), Palm (9), Oppland (8), Würzner (8), Liyanage (6), Schmitt (4), Aichele (2), Schöpe, Brunnenkant. red (Bild: Binder)

