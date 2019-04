Heilsbringer in der Heimat

Mannheim.Ein 18-Jähriger führt den SC Rot-Weiß Rheinau endgültig aus der Krise in der Fußball-Kreisliga. Marcel Jakubith heißt der neue Heilsbringer beim Mannheimer Traditionsverein, er ist schnell, technisch stark und treffsicher: Beim souveränen 6:1 der Rheinauer gegen Phönix nagelte Jakubith die Kugel gleich dreimal ins gegnerische Gehäuse – der erste Dreierpack im Seniorenbereich: „Das war ein sehr geiles Gefühl. Ich habe einen guten Tag erwischt und freue mich, der Mannschaft so helfen zu können. Der Sieg war wichtig, hat uns noch mehr Selbstvertrauen gegeben, nachdem wir ja eher mäßig aus der Winterpause gekommen sind“, erklärt der 18-Jährige, der deutliche Worte zu den vier Pleiten in Folge findet: „Das war eine Charaktersache. Da war viel Unmut auf dem Feld, wenig gegenseitige Motivation unter den Spielern.“

Jakubith könnte eigentlich noch in der A-Jugend spielen, Coach Ralf Eckl holte den Youngster aber vor der Saison in sein Team, baut ihn nun sukzessive auf. „Er hat ein gutes Potenzial und entwickelt sich immer mehr zu Stammkraft“, freut sich Eckl über seinen jungen Spielmacher: „Er gibt in jedem Training Vollgas, wir müssen aber auch Geduld haben. Natürlich gibt es noch Defizite, vor allem in taktischer Hinsicht, er wird aber von Spiel zu Spiel besser.“

Geplatzter Traum vom Profidasein

Für den gebürtigen Mannheimer Jakubith war der Wechsel auf die Rheinau eine Rückkehr zu den Wurzeln. In der F-Jugend begann der Rechtsfuß bei den Rot-Weißen mit dem Fußball, es folgte eine Reise mit vielen Stationen auch im Mannheimer Fußballkreis. Vom SV Waldhof zum VfL Kurpfalz Neckarau, Astoria Walldorf und Amicitia Viernheim – der 18-Jährige träumte vom Profifußball. „Das war tatsächlich mein Ziel. Mittlerweile habe ich aber leider gemerkt, dass das wohl nichts mehr wird. Die Enttäuschung war da. Ich habe in der Jugend schon in der Oberliga gespielt, wollte hoch hinaus. Dann kam das typische Pubertätsgehabe – Mädels wurden interessant, Partys auch, der Job kam hinzu“, erklärt der Youngster, der sich dann für eine Ausbildung und die Rückkehr zum Heimatverein entschied. Auch ein Grund: Vater Jakubith ist seit viel Jahren ein Rot-Weißer. „Er hat mich in der F-Jugend trainiert, spielt mittlerweile in der AH. Es war ihm natürlich auch eine Herzensangelegenheit, dass ich den Kontakt zu Rheinau nie verliere. Umso schöner ist es jetzt natürlich, dass ich wieder hier spiele.“

Der Rechtsfuß wurde auf der Spielmacher-Position ausgebildet, hat das Auge für den Nebenmann und bringt sein Team immer wieder zum Torabschluss. An den rauen Umgang in der Kreisliga musste er sich aber erst einmal gewöhnen. „Vor allem körperlich ist die Liga ein sehr großer Unterschied zu allem, was ich in der Jugend gespielt und erlebt habe. Da habe ich vor allem zu Beginn der Saison viel auf die Socken bekommen“, blickt er auf seine ersten Partien zurück und hat noch einen weiteren markanten Unterschied erkannt: „Das Spiel ist auch schneller und taktischer. Die Kreisliga ist keine Ansammlung von Rumpelmannschaften, hier wird guter Fußball gespielt.“

Bei seinem Reifeprozess im ersten Jahr im Seniorenbereich orientiert sich der 18-Jährige vor allem an seinen älteren und erfahrenen Kollegen: „Anthony Meckel, Salvatore Vullo oder auch Ali Chaouch, das sind zum Beispiel Spieler, zu denen ich aufblicke. Die sind schon länger im Geschäft und strahlen auf dem Platz auch eine gewisse Ruhe aus“.

Hohe Ziele

Jakubith fühlt sich wohl bei seinem neuen, alten Verein. Das Umfeld und die Atmosphäre im Team hat ihn auch zu einer frühzeitigen Zusage für die kommende Saison bewogen. Nach dem wohl sicheren Ligaverbleib in dieser Spielzeit hofft der 18-Jährige auf einen deutlichen Sprung, von der ganzen Mannschaft aber auch von ihm selbst. „Ich möchte mich hier weiter als Stammkraft im Verein etablieren, bin im nächsten Jahr sicher ein Rot-Weißer. Dann will ich mit der Mannschaft angreifen und definitiv um die oberen Tabellenplätze mitspielen“, erklärt Jakubith, der am Montag mit den Rheinauer beim viertplatzierten SV Enosis erneut auf Punktejagd geht. bah

