Heimfluch der Tornados dauert an

Mannheim.Die Mannheim Tornados bleiben in dieser Saison im Roberto-Clemente-Field sieglos. Am Samstag verlor der Deutsche Rekordmeister in der Baseball-Bundesliga zweimal gegen die Heidenheim Heideköpfe und kann sich damit die Halbfinalteilnahme schon abschminken. Die Mannschaft von Trainer Juan Martin unterlag in Partie Nummer eins klar mit 1:11. In der zweiten Begegnung waren die Mannheimer besser im Spiel, mussten aber mit 3:5 den Platz als Verlierer verlassen.

Im ersten Duell hielten die Tornados vier Abschnitte mit. Mit 2:1 führte Heidenheim, dann gelangen den Heideköpfen sechs Punkte in Folge. Das zweite Duell verlief ausgeglichener. Die Tornados hatten ihre Chancen, doch Heidenheim gewann knapp. „Das Problem ist weiter unsere Offensive“, klagte der Mannheimer Coach Juan Martin nach den nächsten beiden Heimniederlagen und betonte: „Die Chancen auf Platz zwei sind nun nur noch gering.“ bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020