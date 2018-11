Heimnimbus soll verteidigt werden

Leutershausen.Gelingt den Drittliga-Handballern der SG Leutershausen eine Hinrunde ohne Heimniederlage? Diese Frage wird am heutigen Samstag (19 Uhr) im Spiel gegen die U 23 des HC Erlangen beantwortet. Bisher hat die SGL aus sieben Partien in der Heinrich-Beck-Halle stolze zwölf Punkte geholt. Fünf Siege und zwei Unentschieden – so lautet die starke Bilanz.

Trainer Frank Schmitt warnt vor dem Gegner. „Das wird eine richtig schwere Nummer, Erlangen ist echt stark.“ Erlangen habe viele junge Spieler, auf die man sich richtig einstellen müsse: „Spielerisch gehören sie zu den besten Teams der Liga, haben einen feinen Mittelmann, hochtalentierte Spieler und eine kompakte Deckung.“ An einem guten Tag könne diese Mannschaft in der Liga jeden Gegner bezwingen. tb

