Heimserie gerissen

Leutershausen.Im letzten Heimspiel des Jahres hat es die SG Leutershausen doch noch erwischt: Die beeindruckende Serie des Handball-Drittligisten in der Heinrich-Beck-Halle ist gerissen. Nach acht Heimauftritten in Folge ohne Niederlage mussten die Roten Teufel am Samstagabend eine bittere 29:31-Pleite gegen den Tabellennachbarn GSV Eintracht Baunatal einstecken. Es war die erste Heimniederlage in der laufenden Saison.

„Ich bin heute das erste mal richtig sauer auf meine Mannschaft“, sagte Cheftrainer Frank Schmitt unmittelbar nach dem Abpfiff. „Wir hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Biss und keine Aggressivität.“ Die Hessen dagegen spielten ihre Angriffe geduldig aus und schafften es immer wieder, den Ball auch unter Bedrängnis noch im Leutershausener Tor unterzubringen.

Viele schlampige Abspiele

Dass sich Leutershausen im Angriff zudem zu viele schlampige Abspiele und technische Fehler leistete, hatte zur Folge, dass sich Eintracht Baunatal zur Halbzeit auf 18:13 absetzen konnte.

Nach der Pause kämpfte sich Leutershausen noch einmal in die Begegnung, zeigte eine positivere Einstellung, eine aggressivere Deckung und drehte die Partie sogar zu einer Zwei-Tore-Führung – verfiel kurz darauf aber wieder in alte Muster. Baunatal bestrafte die Fehler eiskalt.

„Wir waren auch nicht bereit, diese Fehler abzustellen“, so Schmitt, „das ist echt schade.“ Während die Roten Teufel durch diese Niederlage auf den fünften Platz der Dritten Liga Ost abrutschten, brachte der Auswärtssieg für Baunatal zwei wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.

SGL: Gärtner, Döding - F. Jaeger (1), Bernhardt (1), Schwarz, Rolka (7), Stippel, P. Jaeger (2), Ruß (6/4), Cirac (2), Gasser (1), Herbert, Wagner (2), Seganfreddo (2), Mantek (3), Pauli (1). tm/red

