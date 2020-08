Heimspiele für MFC 08 und Käfertal

Karlsruhe.In der ersten Runde des Verbandspokals am 30. August muss der SSV Vogelstang zum TSV Wieblingen und der MFC 08 Lindenhof empfängt die SpG Wilhelmsfeld/Neuenheim. Der SC Käfertal tritt gegen den TSV Ötisheim an, während der PSV Mannheim zur SpG Dittwar/Tauberbischofsheim muss. Die elf Verbandsligisten (Waghäusel, KIT SC, Diedesheim, Klinge Seckach, Büchenau, HD-Kirchheim, Karlsruher FV, Mühlhausen, Bretten, SpVgg Ketsch und Mutschelbach) steigen in der zweiten Runde ein. In der dritten Runde kommen auch die drei Oberliga-Teams (Niefern, TSV Amicitia Viernheim, TSV Neckarau) und mit dem Karlsruher SC der einzige Regionalligist hinzu. red

