Heimtrainer statt Ironman-Qualifikation

Mannheim.Nach wochenlanger, intensiver Trainingsarbeit endlich wieder seine Leistungsfähigkeit im Wettkampf gegen die Konkurrenz unter Beweis stellen und um Medaillen und Siege zu kämpfen. Dieses Vergnügen bleibt der zweitbesten Triathletin Deutschlands, Laura Philipp, verwehrt. Der fest anvisierte Saisonauftakt am 29. März in südafrikanischen Port Elizabeth wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und in den November verlegt.

Anstatt der möglichen, frühzeitigen Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii, bleibt der letztjährigen Viertplatzierten vom Soprema Team des TSV Mannheim nichts anderes übrig, als eine Zwangspause einzulegen, da die Rennen auf unabsehbare Zeit ausgesetzt sind.

Verständnis für Entscheidung

„Ich war fit und bereit, in Südafrika abzuliefern. Die Form bleibt ungenutzt und kann nicht bis Hawaii im Oktober aufrecht gehalten werden. Der Plan war, in Südafrika die Hawaii-Qualifikation zu holen. Das war für mich das wichtigste Ziel, um das abzuhaken. Dann hätte ich die restliche Saison Rennen in Deutschland bestreiten können, die mir Freude bereiten“, kann Philipp die Enttäuschung nicht gänzlich verbergen. Dennoch zeigt die 32-Jährige volles Verständnis für die Entscheidung der Organisatoren: „Es ist absolut richtig, dass die Veranstaltung abgesagt wurde, gerade in Ländern, die ein schwächeres Gesundheitssystem haben als wir“, blickt Philipp über den Tellerrand hinaus und stellt die eigenen Empfindungen in den prekären Zeiten hinten an.

Bereits ihr Trainingslager im spanischen Girona musste vorzeitig beendet werden, um wieder nach Heidelberg zurückreisen zu können. Ihr Trainingspensum wird Philipp deutlich herunterschrauben, die Trainingseinheiten vornehmlich auf die eigenen vier Wände beschränken, da die Trainingsstätten geschlossen sind. „Ich gehe davon aus, dass die nächsten zwei bis drei Monate keine Rennen stattfinden. Man fällt erst einmal in ein Loch“, beschreibt die Heidelbergerin ihre Gefühlslage.

Das Hauptziel 2020 bleibt aber weiterhin der Startplatz für den Ironman Hawaii. Damit nicht wieder eine Verletzungspause, wie im vergangenen Jahr, den Hawaii-Start gefährdet, hört Philipp nun noch penibler auf die Signale, die ihr der Körper unter extremer Belastung im Training sendet. „Etwas zu wenig Achtsamkeit auf seinen Körper kann schon zu einer Verletzung führen, weil wir Profis immer auf einem schmalen Grat unterwegs sind“, beschreibt die Triathletin die Herausforderung zwischen maximalem Trainingseffekt und der nötigen Vernunft im Leistungssport.

Neuer Motivationsschub

„Aus jeder Verletzung nimmt man seine Erkenntnisse mit, noch mehr in sich hineinzuhören. Heute gehe ich lieber zweimal mehr zum Physio, als noch den einen Lauf durchzuziehen“, hat Philipp verstanden. Eine andere, bedeutende Veränderung, die zu weiteren Erfolgen und einer Leistungssteigerung führen soll, ist die Erweiterung der Trainingsgruppe von Trainer Philipp Seipp. Zum sogenannten Seipp-Squad dazugestoßen ist neben der Schwedin Lisa Norden, Silbermedaillen-Gewinnerin über die olympische Triathlon-Distanz in London 2012, auch die Dänin Maja Stage Nielsen. „Dadurch entsteht erstmalig die Situation, sich mit anderen Frauen gegenseitig zu pushen. Die innere Motivation im Training ist eine andere. Es werden mehr Energiereserven rausgeholt“, vergleicht Philipp, die sonst regelmäßig mit Männern trainierte, die verbesserte Trainingskonstellation mit dem Simulieren einer Rennsituation.

Bedenken, das die im Wettkampf direkten Konkurrentinnen sie durch die vom Erfolgsduo Seipp/Philipp ausgeklügelten Trainingspläne überflügeln, hat die Ausnahmeathletin nur bedingt. „Es ist ein Riesenvorteil, den man als Gruppe entwickeln kann. Es spornt mich an, wenn andere besser werden und führt dazu, dass ich zu einer besseren Version von mir selbst werde. Die Vorteile sind größer als die Nachteile“, betont Philipp und fügt schmunzelnd hinzu: „Philipp Seipp muss uns sogar bremsen. Er will nicht, dass die Medaillen im Training errungen werden, sondern in den Wettkämpfen.“ Derzeit bleibt Philipp, Norden und Stage Nielsen gezwungenermaßen nur die Jagd nach fiktivem Edelmetall im Training und die Hoffnung auf die baldige Austragung von echten Wettkämpfen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020