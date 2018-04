Heimvorteil für Fortuna

Anzeige

HEDDESHEIM.Vor einigen Wochen hat Thomas Jöhl seinen Vertrag beim Fußball-A-Ligisten FV Fortuna Heddesheim II um ein weiteres Jahr verlängert – für den Trainer ein klares Bekenntnis zum Verein. „Ich muss sagen, dass es mit der Vorstandschaft super läuft. Sie ist präsent gegenüber meiner Person und auch der Sportliche Leiter Manfred Jordan kümmert sich sehr um mich“, sagt Jöhl. „Der wichtigste Punkt war aber, dass der Spielausschussvorsitzende Wolfgang Geißinger unbedingt mit mir weitermachen wollte.“ Diese Wertschätzung für den Unterbau des Verbandsligisten ermutigte den erfahrenen Trainer Jöhl, seinen Weg mit der Mannschaft weiterzugehen.

Verstärkung von oben?

„Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen. Die Mannschaft ist derzeit in der Entwicklung. Mir persönlich schwebt für diese Saison ein einstelliger Tabellenplatz vor, um in der nächsten Spielzeit den nächsten Schritt zu gehen“, plant der Coach. Der Status quo bei den Fortunen heißt derzeit Rang neun, zuletzt gab es vier Niederlagen am Stück, die jedoch zum Teil aufgrund von individuellen Fehlern und mangelnder Chancenverwertung selbstverschuldet waren. „Wir waren in diesen Spielen eigentlich nur gegen Leutershausen unterlegen“, betont Jöhl.

Ein neuerlicher Gradmesser wartet am kommenden Wochenende mit der Spvgg Ilvesheim, der Heddesheims Übungsleiter auch ganz klar die Favoritenrolle zuschiebt. „Ich denke, dass Ilvesheim unter den Erwartungen platziert ist.“ Dennoch setzt man beim FV Fortuna II auf den Heimvorteil und auf eventuelle Verstärkung von oben. Unlängst lief beispielsweise Murat Efe in der A-Klasse auf. wy