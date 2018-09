Heiß auf den Start

Mannheim.Große Vorfreude herrscht bei der HSG Mannheim, der Handballabteilung der TSG Seckenheim, auf den Start der neuen Saison in der Frauenhandball-Oberliga. Während einige Konkurrenten schon vor zwei Wochen das erste Mal am Ball waren, geht es für die HSG am Samstag (17 Uhr, Möll-Halle) mit dem Heimspiel gegen die HSG Strohgäu los. „Es wird gleich zu Beginn ein schweres Spiel werden, doch wir sind heiß darauf, dass es endlich losgeht“, sagt die erfahrene Spielmacherin Anke Schalk (Bild).

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. In der vergangenen Woche lief die Generalprobe der Mannschaft von Trainer Peter Jano gegen den Drittligisten TSV Birkenau sehr gut, der Sieg gegen die Odenwälderinnen sollte zusätzliche Sicherheit bringen. Um das Saisonziel, ein Platz im oberen Drittel, zu erreichen, wäre ein Sieg gegen den Vorjahresfünften ein sehr guter Einstand. Dass die Gäste aus Strohgäu – eine Spielgemeinschaft aus den Orten Hemmingen und Schwieberdingen nahe Ludwigsburg – bereits vor zwei Wochen ihr erstes Spiel absolvierten und dabei mit 25:31 in Wolfschlugen verloren, sollte die Mannheimerinnen nicht dazu verleiten, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Aber da wird Trainer Jano schon die passenden Worte finden und auch die langjährige Linksaußen der HSG, Nathalie Schützdeller, sieht dies nicht als Problem. Im Gegenteil: „Nachdem wir die beiden letzten Spiele der vergangenen Saison verloren haben, müssen wir jetzt einiges gutmachen.“ me (Bild: Binder)

