Hemsbach schnappt Srbija die Tabellenspitze weg

MANNHEIM.FK Srbija verlor am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga nicht nur sein Spiel gegen den VfB Gartenstadt II, sondern auch die Tabellenführung an die SG Hemsbach, die gegen Hockenheim drei Punkte einfuhr. Friedrichsfeld hingegen verpasste den Sprung an die Ligaspitze aufgrund einer Niederlage bei Turanspor Mannheim.

FK Srbija – Gartenstadt II 1:2 (0:0)

Nach einer an Torchancen armen ersten Halbzeit, ging der FK Srbija nach der Pause in Führung. Doch Joker Miles Bührer brachte dem VfB Gartenstadt nicht nur den schnellen Ausgleich, sondern auch den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

MFC Phönix – Ladenburg 2:3 (0:1)

Der MFC Phönix spielzt mit dem FV Ladenburg trotz eines frühen Platzverweises lange Zeit auf Augenhöhe. Doch eine mangelhafte Chancenverwertung bescherte dem MFC eine bittere 2:3-Niederlage.