Herber Rückschlag

Gelnhausen.Es waren gerade zehn Minuten gespielt, da warf Niklas Ruß den Ball in die Maschen. Eigentlich eine positive Aktion des Kapitäns, sie machte aber zeitgleich die ernüchternde Anfangsphase deutlich. Zur Erklärung: Es war der erste Treffer, den ein Spieler der SG Leutershausen an diesem Abend erzielte. Der TV Gelnhausen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal getroffen. Der Start ging aus Sicht der Roten Teufel gewaltig in die Hose – im Laufe der Begegnung kämpfte sich der Handball-Drittligist von der Bergstraße zwar zurück ins Spiel, musste sich am Ende aber verdient mit 27:30 geschlagen geben. Es lief an diesem Tag nicht viel zusammen.

Mark Wetzel sah sich das erste Auswärtsspiel des Jahres von der Tribüne aus an. Der Sportliche Leiter fand danach deutliche Worte: „Das war ein ernüchternder Abend. Wir hatten keine Einstellung, haben im Angriff teilweise ohne Konzept gespielt – irgendwie hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht.“ Beste Leutershausener Werfer waren die Rückraumschützen Hendrik Wagner (6) und Maximilian Rolka (5).

Im Tableau sind die Roten Teufel nun auf Platz drei abgerutscht, denn die HSG Rodgau Nieder-Roden hatte ihre Hausaufgaben erledigt und sich mit einem deutlichen Sieg in Baunatal auf den zweiten Rang geschoben. Auf Spitzenreiter Großwallstadt hat die SGL bereits fünf Punkte Rückstand. Wetzel: „Wir haben zwar nie als Ziel ausgegeben, ganz oben zu stehen, aber wir wollten die Liga natürlich so lange wie möglich spannend machen. Das war nun erstmal ein Rückschlag.“ red

SGL: Hübe, Döding – Schreiber (1), Bernhardt, Schwarz, Muth (2), Rolka (5), Ruß (1), Stippel (4), Schmitt, Wagner (6), Seganfreddo (3), Mantek, Gerdon (3), Pauli (2/1).

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020