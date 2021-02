Herber Rückschlag

Ludwigshafen.Die Essener Spieler feierten in der Friesenheimer Friedrich-Ebert-Halle und machten fröhlich Gruppenfotos. Die Eulen-Profis liefen unterdessen mit hängendem Köpfen zurück in die Kabine. Es war ein bitterer Moment für den Pfälzer Handball-Bundesligisten. „Wir haben einfach nicht bei 100 Prozent gespielt“, zuckte Eulen-Spielmacher Dominik Mappes mit den Schultern und sagte nach dem herben 25:26 (10:11)-Rückschlag: „Essen hat die Kleinigkeiten gemacht, die man braucht, um so ein wichtiges Spiel zu gewinnen.“ Nach dieser Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten stecken die Pfälzer weiter tief im Tabellenkeller.

Mappes selbst erzielte zunächst die 1:0-Führung für die Eulen. Doch der Spielmacher zeigte eine nervöse Anfangsphase und fabrizierte eine Reihe von Fehlpässen. Nach fünf Minuten lag Essen auch deshalb mit 3:1 vorne. Als Mappes sich den nächsten Patzer leistete, brachte Coach Ben Matschke Pascal Bührer auf der Mittelposition(8.). Die Eulen spielten in der Folge besser. Kapitän Gunnar Dietrich sorgte nach 2:4-Rückstand für die erste Führung der Pfälzer (5:4, 12.). Doch danach taten sich die Eulen wieder in der Offensive schwer. Über den Kreis spielten die Ludwigshafener kaum, aus dem Rückraum leisteten sie sich viele Fahrkarten. Essen legte wieder vor und ging mit einer knappen Führung in die Pause.

„Unfassbar viele Fehlwürfe“

Jonathan Scholz gelang nach Wiederanpfiff der Ausgleich für die Eulen, Mappes führte im zweiten Durchgang wieder Regie. Doch es fehlte an Leichtigkeit – und Konzentration. Essen zog wieder auf 13:11 (34.) weg. Die Eulen ließen in der Folge zu viele klare Chancen liegen. Bei Essen klappte vor allem in der Schlussphase fast alles und der Aufsteiger erzielte die Treffer in den entscheidenden Situationen. Lucas Firnhaber markierte per Dreher das 25:22 (57.) und Justin Müller sorgte 30 Sekunden vor Schluss mit dem 26:24 für die Entscheidung. „Mir hat die Überzeugung und die Ruhe vor allem im Angriff gefehlt. Wir hatten unfassbar viele Fehlwürfe“, bilanzierte Eulen-Coach Matschke.

Eulen: Tomovski, Skof (ab. 50) – Mappes (5), Durak (1/1), Wagner (5), Klimek (1), Dietrich (2), Neuhaus (2/1), Valiullin (2), Bührer (2), Scholz (3), Falk (1), Remmlinger (1). bol

