Herber Rückschlag für den VfR

Anzeige

MANNHEIM.Das war ein gewaltiger Dämpfer für die Aufstiegsambitionen des VfR Mannheim: Der Fußball-Verbandsligist musste am Samstagnachmittag eine 0:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten ASV Durlach hinnehmen. Zugleich verlor das Team von Chefcoach Hakan Atik auch die Tabellenführung. Der bis dato Ligazweite Germania Friedrichstal gewann gestern seine Partie gegen Ligaschlusslicht VfR Gommersdorf mit 1:0 und ist nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Rasenspieler Erster.

Aufgrund der Unbespielbarkeit des Naturrasens im Rhein-Neckar-Stadion mussten beide Teams auf den Kunstrasen ausweichen. Laut Geschäftsführer Sven Wolf war es das erste Heimspiel des VfR in seiner Clubgeschichte auf diesem Belag.

Torgefahr erst in der Nachspielzeit

n den ersten 20 Minuten hatten die Mannheimer den ASV klar im Griff. Daniel Herm vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Position (5., 16.). Danach wurde Durlach gefährlicher. In der 19. Minute konnte VfR-Torhüter Marcel Lentz einen Schuss von Philipp Engert noch zur Ecke klären (19.), wenige Minuten danach war er jedoch machtlos. Nach Vorlage von Engert traf Patrick Fetzer zum Durlacher 1:0 (24.). Die Atik-Elf musste sich erst einmal schütteln, hatte dann aber mehr Ballbesitz. Doch erst in der Nachspielzeit strahlte der VfR Torgefahr aus. Norbert Kirschner köpfte aber knapp daneben (45.+1) und Enis Baltaci schoss am leeren Tor vorbei (45.+2).