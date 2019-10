Herbstlauf als Abschluss

Mannheim.Wie jedes Jahr zur Kerwe richtet die DJK Feudenheim auch an diesem Samstag den traditionellen Herbstlauf aus. Das Hauptereignis über zehn Kilometer mit Start und Ziel am Neckarplatt ist zugleich Abschluss des fünfteiligen Engelhorn Sports On Laufcups.

Um 12.15 Uhr können die Vorschulkinder ihre Ausdauer ohne Zeitnahme über eine Stadionrunde von 400 Meter testen, um 12.30 Uhr beginnt der Lauf für Schulkinder über 1,2 Kilometer. Anschließend – und das ist eine große Besonderheit dieser Veranstaltung – können Menschen mit Behinderung das Wettkampf-Gefühl über diese Strecke erleben; für Rollstuhlfahrer ist die Strecke allerdings ungeeignet.

Um 13.30 Uhr startet der Jedermann-Lauf über 3,5 Kilometer, um 14.15 Uhr der Hauptlauf über die Zehn-Kilometer-Distanz. Die Online-Anmeldung ist bis Freitagabend unter www.djk-feudenheim.de geschaltet, Nachmeldungen sind am Samstag vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf möglich. red

