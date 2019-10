Heroisches letztes Aufgebot

Viernheim/Mannheim.Die Spannung blieb aus, die beiden Badenliga-Derbys am Wochenende waren beide eine klare Angelegenheit: Sowohl der TV Friedrichsfeld, der gegen den Nachbarn TSG Plankstadt in überzeugender Manier mit 31:23 gewann, als auch die SG Heddesheim beim TSV Amicitia Viernheim ließen nichts anbrennen.

Die Heddesheimer waren vor dem Derby angesichts der personellen Situation – unter anderem fehlt Spielertrainer Martin Doll mit einer Knieverletzung – alles andere als zuversichtlich: „Ganz ehrlich: Ich habe die Viernheimer in der Favoritenrolle gesehen“, gab Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH nach dem 26:19 (14:8)-Sieg zu. Doch die Heddesheimer agierten im Derby, wie es Viernheims Trainer Christian Müller eigentlich auch von seiner Mannschaft erwartet hätte. „Die SGH hat um jeden Ball gekämpft“, zollte Müller den Gästen Respekt. „Ich bin maßlos enttäuscht, weil meine Mannschaft das Derby nicht angenommen hat.“

Die Nordbadener übernahmen von Beginn an das Kommando: Gestützt auf eine Starke Deckung mit Jonas Bauer und Marlon Lierz im Mittelblock, die nichts anbrennen ließen, legte die SGH gleich vor, führte 6:3 (14.) und kurz vor der Pause sogar mit 13:7 (29.). Selbst die Verletzungen von Martin Geiger in der ersten und David Walzenbach in der zweiten Hälfte, die beide schmerzhaft umknickten, wurden wettgemacht. „Als wir in der zweiten Hälfte so gut wie keine Auswechselmöglichkeiten mehr hatten, dachte ich, Viernheim gibt jetzt Vollgas und setzt uns ohne Ende unter Druck, aber irgendwie zündeten sie nicht – zum Glück für uns“, so Schmid.

Beim 15:17 (46.) musste das Heddesheimer Trainerduo Martin Doll/Mario Donat, das die Mannschaft glänzend eingestellt hatten, noch einmal kurz bangen, aber ihr Team legte drei Treffer zum 20:15 nach (48.) und sorgte dafür, dass die Stimmung der Viernheimer Fans in der voll besetzten Rudolf-Harbig-Halle gleich wieder abkühlte. Spätestens beim 24:17 vier Minuten vor dem Ende war die Messe gelesen und Heddesheim hatte die Punkte eingetütet. „Das war einen super Leistung unserer Mannschaft – gerade angesichts der Voraussetzungen. Mit viel Einsatz, aber auch extrem diszipliniert haben wir uns diesen Sieg verdient“, bilanzierte Schmid nach der Schlusssirene.

Friedrichsfeld – Plankstadt 31:23

Nur in der Anfangsphase konnte Plankstadt im Nachbarschaftsduell mithalten. Nach dem 3:3 (12.) kam Friedrichsfeld immer besser mit der extrem offensiven Deckung der Gäste zurecht und setzte sich auf 7:3 (18.) ab. Luca Schmitt im TVF-Tor zeigte eine ganz starke Leistung, hielt einige wichtige Bälle, so dass Plankstadt in der Folge immer auf Distanz gehalten werden konnte. Ganz stark war die Phase nach dem 9:6 (22.), als binnen sechs Minuten der Vorsprung auf 14:6 geschraubt wurde. „Das war die Entscheidung“, fand auch TVF-Trainer Marco Dubois, zumal seine Mannschaft auch nach dem Seitenwechsel an diese starke Leistung anknüpfte und in der 39. Minute ein 21:9 vorlegte. Erst als Dubois begann, munter durchzuwechseln, konnte Plankstadt Ergebniskosmetik betreiben.

Während TSG-Trainer Niels Eichhorn sichtlich angefressen war und als einzigen positiven Aspekt hervorhob, dass man sich nicht hat abschlachten lassen, lobte Dubois sein Team: „Wir sind erneut als Einheit aufgetreten.“ me

