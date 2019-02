Heute Benefizspiel in Frankenthal

Frankenthal.In der Stadtsporthalle Frankenthal findet heute Abend (20 Uhr) das Benefizspiel „Hockey gegen Krebs“ statt. Die vom Verein Hockey gegen Krebs aus Mannheim und der TG Frankenthal ausgerichtete Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Wer dennoch helfen will, der kann dies mit einer Spende auf das Spendenkonto „Hockey gegen Krebs“, Postbank Stuttgart, IBAN: DE14 6001 0070 0554 4707 04, BIC: PBNKDEFF tun. Einlass in die Halle ist um 17.30 Uhr. Ab 18.15 Uhr steigen die Einlagenspiele der Jugendteams, bevor um 20 Uhr dann aktuelle und ehemalige Hockey-Größen beim 10. Benefizspiel „Hockey gegen Krebs“ ihre Schläger schwingen. Ab 22 Uhr schließt sich dann die Charity Party an. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019