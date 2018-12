HG Saase fertigt den Vize-Meister ab

Claudia Schückler steuerte 13 Tore zum Sieg der HG Saase bei. © Nix

Großsachsen.Im letzten Heimspiel des Jahres ließen die Handballerinnen der HG Saase nichts anbrennen, fertigten mit der TSG Wiesloch den Vize-Meister des Vorjahres mit 36:29 (18:16) ab und untermauerten damit ihre Tabellenführung in der Badenliga. Am Samstag wartet noch das Auswärtsspiel beim TSV Rot (5.) auf das Team von Trainer Carsten Sender, ehe es in die wohlverdiente Weihnachtspause geht.

In der ersten Hälfte zeigte Wiesloch, das in dieser Runde bislang deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb und nur Tabellensiebter ist, seine Qualitäten. Aber nach dem 2:6-Rückstand (7.) lief es immer besser für die HG, die beim 9:8 (13.) erstmals in Führung ging und sich bis zur Pause einen knappen 18:16-Vorsprung erarbeitete.

In der zweiten Hälfte brannten die Gastgeberinnen dann ein wahres Handball-Feuerwerk ab. Die Deckung mit Saskia Fabig und Jessica Ganshorn steigerte sich, Torhüterin Johanna Meyer leitete nach ihren Paraden immer wieder Konter ein. Ganz großen Anteil am Sturmlauf der HG hatten die beiden Außen Claudia Schückler und Lenya Hanke. Während die ehemalige Bundesliga-Rechtsaußen Schückler am Ende auf 13 Treffer kam, war Hanke mit neun Toren ebenfalls extrem sicher im Abschluss – und das, obwohl sie zuvor noch mit der A-Jugend am Ball war. Über 25:19 (42.) und 30:23 (50.) sorgte Saase für klare Verhältnisse und bleibt damit auch im ersten Rückrundenspiel der Saison ohne Niederlage.

Birkenau II – Viernheim 25:29

Dank einer geschlossenen Teamleistung feierten die Viernheimerinnen einen Arbeitssieg beim Schlusslicht. Wie schon im Hinspiel (32:28) tat sich die Mannschaft von Trainer Matthias Kolander gegen das junge Team der Odenwälderinnen recht schwer. Bis in die Schlussphase hinein musste der TSV Amicitia zittern, erst nach einem Doppelschlag von Tamara Mohr und Vivienne König vom 26:24 (57.) zum 28:24 (59.) war die Partie entschieden.

In der ersten Hälfte führte Birkenau phasenweise sogar mit zwei Toren gegen den Tabellenzweiten, der sich erst nach dem 13:13 (26.) einen leichten Vorsprung erspielte, der im zweiten Abschnitt bis auf 23:18 (42.) anwuchs. Birkenau steckte allerdings nicht auf und verlangte den Gästen alles ab. Noch darf Kolander mit seinem Team aber nicht in die Weihnachtspause: Am Donnerstagabend um 20.30 Uhr steht noch das Heimspiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen (8.) an. me

