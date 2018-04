HG Saase prüft die Top-Teams

Anzeige

Großsachsen.Der Meisterschaftszug ist für die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase zwar schon längst abgefahren, aber die Bergsträßerinnen können noch zum Zünglein an der Waage werden – und das mit zwei Top-Spielen binnen drei Tagen: Bereits am heutigen Mittwoch empfängt die Mannschaft von Trainerin Michaela Jung-Grunert um 20.30 Uhr im Nachholspiel den Tabellenzweiten TSG Wiesloch (27:7 Punkte), am Samstag kommt Spitzenreiter SG Nußloch (29:7).

Und beide Titelkandidaten eint eines: Der Respekt vor der individuellen Klasse der HG Saase. Für die Gastgeberinnen geht es in beiden Partien darum, zu zeigen, dass man zu den Top-Mannschaften der Liga gehört – auch wenn die HG mit 20:14 Punkten und aktuell Rang fünf deutlich hinter den Erwartungen zurückliegt. me