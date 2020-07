Hildmann soll bleiben, Dresden setzt auf Broll

Mannheim.Der letzte Spieltag einer zweifelsohne besonderen Saison in der 3. Fußball-Liga steht bevor. Einige Entscheidungen sind gefallen, andere stehen noch aus – auf jeden Fall ist noch jede Menge los.

Preußen Münster

Er sollte der Retter werden, jetzt ist Sascha Hildmann der Abstiegstrainer des SC Preußen. Fluchend verabschiedete sich der in der Winterpause verpflichtete Ex-Coach des 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch nach dem 0:3 gegen Meppen und dem damit verbundenen Absturz in die Viertklassigkeit in die Kabine. An Hildmann lässt sich der Abstieg aber keinesfalls festmachen: Ordentliche 23 Punkte in 17 Begegnungen sammelte der Trainer, hochgerechnet auf eine ganze Saison hätte diese Ausbeute locker für einen Platz im Tabellenmittelfeld gereicht. Kein Wunder, dass die Preußen den Ex-Lauterer gerne halten würden. „Er hat große Sympathien erworben, wir sind im Gespräch“, sagte Präsident Christoph Strässer. Nicht zuletzt wird Hildmanns Verbleib auch davon abhängen, was die Münsteraner zahlen können und ob der chronisch klamme SCP überhaupt eine aufstiegstaugliche Mannschaft in der nächsten Runde hat. Diese wird auf keinen Fall Sportchef Malte Metzelder zusammenstellen. Er verlässt den Club am Saisonende und sagte: „Unsere gemeinsam gesteckten sportlichen Ziele konnten wir nicht erreichen. Dieser Verantwortung muss auch ich mich stellen.“

SC Verl

Einst lieferten sich die Münsteraner Preußen heiße Duelle mit dem SC Verl. In der Oberliga Westfalen war das – oder später auch in der Regionalliga. In der nächsten Saison kommt es zu keinem Aufeinandertreffen, denn die zwei Clubs tauschen ihre Ligen. Verl reichte für den Sprung in Liga 3 ein 1:1 im zweiten Aufstiegsspiel gegen Lok Leipzig, nachdem die erste Begegnung 2:2 ausgegangen war. In der ostwestfälischen Provinz hat sich übrigens manch Prominenter aus der Fußball-Branche schon recht wohl gefühlt. Ein gewisser Heribert Bruchhagen war in den 80er Jahren mal Trainer beim Club aus der 26 000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Gütersloh, auch Dieter Hecking und Bernard Dietz standen im legendären Stadion an der Poststraße schon in der Verantwortung. Da die Heimspielstätte mit ihren 5153 Plätzen aber nicht für die 3. Liga zugelassen ist, wird der SC seine Heimspiele künftig in der Paderborner Benteler-Arena austragen – und vielleicht schauen die Preußen ja mal im Westfalenpokal vorbei.

Dynamo Dresden

Beim Zweitliga-Absteiger sind am 30. Juni gleich 13 Arbeitspapiere ausgelaufen. Der Mannheimer Marco Terrazzino kehrt zunächst einmal zum Erstligisten SC Freiburg zurück. Torwart Kevin Broll, ebenfalls in der Quadratestadt aufgewachsen und noch vertraglich bis 2021 an den Club gebunden, soll unbedingt gehalten werden – wird aber angeblich von anderen Vereinen umworben. Ob der Frankenthaler Baris Atik einen neuen Kontrakt erhält, ist indes fraglich. Fest steht auf jeden Fall: Der neue Sportchef Ralf Becker hat gleich jede Menge zu tun, damit das Ziel Wiederaufstieg auch erreicht wird.

