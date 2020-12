Hilfestellung für Ehrenamtler

Ketsch.Joachim Fellhauer ist im Mannheimer Fußballkreis bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. In jedem Verein der Region dürfte es mindestens einen Verantwortlichen geben, der den 52-Jährigen noch selbst über das Spielfeld hat laufen sehen oder ihn als Abteilungsleiter der Spvgg 06 Ketsch erlebt hat. Auf der anderen Seite hat auch Fellhauer in den Jahrzehnten, die er dem Amateurfußball bislang gewidmet hat, viel erlebt und gesehen. Diese Erfahrungen, aber auch das Wissen um die Möglichkeiten, die der Badische Fußballverband (bfv) den Vereinen bietet, hat ihn wie kaum einen anderen qualifiziert, zum ersten Club-Berater des nördlichen Bereiches des bfv zu werden.

„Aus dem DFB-Amateurfußballkongress im vergangenen Jahr kam die Erkenntnis, dass die Verbände viele Angebote haben, die bei den handelnden Personen im Verein aber noch gar nicht oder nur teilweise bekannt sind“, erklärt Fellhauer. Genau diesen Missstand, die vielfältigen Möglichkeiten, die irgendwo auf dem Weg zwischen Karlsruhe-Schöneck und den Vereinen auf der Autobahn liegen bleiben, aufzuzeigen, will Fellhauer jetzt beheben – auf Initiative der Clubs. „Die Rückmeldung aus den Vereinsdialogen, die auf einem ähnlichen Prinzip beruhen, waren stets, dass es hilfreich war und die Vereine die Lösungsvorschläge mitgenommen haben“, schildert Fellhauer. Gestartet hatte der DFB mit dem Projekt „Club-Berater“ noch in Hessen und Schleswig-Holstein, inzwischen wurde diese Initiative auf insgesamt zwölf Landesverbände ausgeweitet.

Kostenloses Angebot

Fellhauer, der seit Mai die Fußballkreise Mannheim, Heidelberg und Sinsheim betreut, hat im bfv zwei Mitstreiter, die die Vereine in den weiteren Kreisen besuchen. Das Positive für die Vereine liegt hierbei auf der Hand: Das Angebot kostet die Vereine nichts, Fellhauer kommt kostenlos in die Clubs und hört sich die Probleme und Sorgen an, um Lösungsansätze anzubieten oder zu erarbeiten. „Es geht nicht darum, alle Probleme zu lösen – das wäre Wunschdenken. Aber wir versuchen, Ansätze und Hilfestellungen mitzugeben“, so Fellhauer. Sein bisheriges Betätigungsfeld ist bislang noch überschaubar, zu sehr hat die Corona-Krise das gewöhnliche Vereinsleben beeinflusst und in den Schatten gestellt.

Im Sommer weilte Fellhauer beim A-Liga-Spitzenreiter SKV Sandhofen und nahm sich der Anregungen der Verantwortlichen an. „Das eine oder andere wussten wir, aber viele Dinge, wie beispielsweise Zuschüsse oder weiterführende Informationen zu unseren Themen, waren sehr interessant“, berichtet SKV-Abteilungsleiter Fritz Reubold vom Besuch Fellhauers, der zudem über den Einsatz und Nutzen von FSJlern (Freiwilliges Soziales Jahr) referierte. Persönliche Besuche in den Vereinen lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen nicht zu, doch Fellhauer rüstet sich derzeit, die Tätigkeit als Club-Berater auch auf digitalem Wege zu ermöglichen.

Auch auf digitalem Weg

„Man muss sich auf der bfv-Homepage anmelden und Terminwünsche angeben. Dann sollten die Themengebiete vorgestellt, spezifiziert und priorisiert werden“, schildert Fellhauer das Vorgehen. Wichtig sei, die Hemmschwellen abzulegen und offensiv mit Problemen im Verein umzugehen.

Als einer der Pilotvereine für die digitale Club-Beratung tritt nun voraussichtlich der Landesligist FV Brühl auf. Fellhauer wird sich auch am Bildschirm die Probleme und Fragestellungen anhören, Lösungsansätze präsentieren sowie den Kontakt zu den handelnden Personen im Kreis oder Verband vermitteln. Unterm Strich wird er dann nicht nur einem weiteren Club Unterstützung geleistet, sondern neue Erfahrungen für zukünftige Club-Beratungen gesammelt haben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020