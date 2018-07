Hitzewelle bringt Trainer ins Grübeln

Anzeige

MANNHEIM.Hoch „Helmut“ kennt kein Erbarmen. Gnadenlos brennt die Sonne herab, wer kann, flüchtet sich vor der Hitze in den Schatten, ans Wasser, in Grünanlagen. Für Mannheims Fußballer sind es harte Zeiten. Denn ungeachtet der Rekordtemperaturen läuft auf den Sportplätzen die Saisonvorbereitung auf Hochtouren.

„Das sind ganz schön schwierige Bedingungen!“ Ralf Dalmus, der Trainer des A-Ligisten SC Käfertal, hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt. „Wir haben früher immer trainiert, egal bei welchem Wetter.“ Aber die derzeitigen Verhältnisse, mit Temperaturen von über 30 Grad noch in den Abendstunden, sind eine echte Herausforderung für jeden Hobbykicker. Dalmus weiß, worauf es jetzt ankommt: „Wichtig ist, dass der Flüssigkeitshaushalt hochgehalten wird“, betont der 47-Jährige und unterbricht das Training am Dienstag immer wieder für Trinkpausen – dreimal, um genau zu sein.

Wichtige Trinkpausen

Die Krux: Gezieltes Kraft- und Ausdauertraining ist zur Zeit nicht möglich, gar nichts zu machen aber auch keine Alternative. Also passt Dalmus die Trainingsinhalte den Gegebenheiten an. Lockeres Laufen, kleine Spielformen, Torschussübungen, alles so weit wie möglich im Schatten – mehr ist nicht drin. Ein Programm, dass gut angenommen wird: Trotz brütender Hitze kann Dalmus 17 Mann begrüßen.