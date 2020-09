Hoch hinaus mit Hill

Mannheim.In der Fußball-Kreisliga soll ab Sonntag wieder der Ball rollen – und es könnte eine besondere Spielzeit werden. Die Liga setzt sich diesmal aus 18 Mannschaften zusammen. Das sind zwei Teams mehr als noch in der vergangenen Saison, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

Für viele ist der SC Rot-Weiß Rheinau der Topfavorit auf die Meisterschaft. In der vergangenen Runde verspielte die Truppe von Trainer Ralf Eckl den angepeilten Aufstieg, im Sommer hat der Club den Kader noch einmal mächtig verstärkt. Es kamen beispielsweise die Stürmer Darnell Hill und Dino Smajlovic, die schon in der Verbandsliga aktiv waren und die in den Vorbereitungsbegegnungen das machten, was Eckl sehen will: Tore schießen.

Muris in Viernheim

Doch auch dem TSV Amicitia Viernheim wird in der neuen Runde einiges zugetraut. Die Südhessen werden von Norbert Muris trainiert, der davor den Verbandsligisten TSV Wieblingen betreute. Das Team um Daniel Schmitt und Kapitän Laurenz Baaß könnte Rheinau Paroli bieten. Genauso wie der FV Leutershausen, der im Vorfeld von der Konkurrenz immer wieder als Favorit auf die Plätze eins und zwei genannt wird. Neu bei den Bergsträßern ist Jonas Meier-Küster, der schon beim VfR Mannheim aktiv war und zugleich die Rolle des spielenden Assistenten von Trainer Stefan Matthes übernommen hat. Allerdings hatte der FVL in der Vorbereitung Verletzungspech. Im Kreispokal schied Leutershausen früh beim A-Ligisten SC Käfertal (3:4) aus.

Oben mitspielen will auch die SpVgg Wallstadt. „Die Mannschaft hat aber nicht den Druck, aufsteigen zu müssen“, macht Teammanager Peter Heckmann klar. Neu im Team von Trainer Michael Wagner sind Fred Höhnle sowie Angreifer Lukas Sauer, die zuletzt beim Ligakonkurrenten VfB Gartenstadt II spielten. Nicht nur Heckmann hat unterdessen den FV 03 Ladenburg als Geheimfavoriten auf dem Zettel. Die Römerstädter mussten aber Torjäger Lars Leonhardt zum Aufsteiger TSV Neckarau ziehen lassen. Trainer Jörg Höpfner hat einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausgegeben.

Viel getan hat sich in den vergangenen Monaten beim FC Hochstätt Türkspor. Yasin Turan ist neuer Coach. Insgesamt gab es zehn Neuzugänge. Darunter ist ein prominenter Name: Rene Schwall, Ex-Kapitän des SV Waldhof und des VfR Mannheim. Hochstätt Türkspor könnte durchaus überraschen.

Friedrichsfelder Coup

Auch nicht unterschätzen sollte man Germania Friedrichsfeld. Die Mannschaft von Trainer Matthias Dehoust feierte einen kleinen Transfercoup. Mit Anthony Meckel vom SC Rot-Weiß Rheinau kommt ein Akteur, der in der Jugend des SV Waldhof spielte und für den Ludwigshafener SC, den VfR Mannheim und den VfB Gartenstadt höherklassig unterwegs war.

Der MFC 08 Lindenhof geht mit der Prämisse in die Runde, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Coach Patrick Heinzelmann hofft vor allem, dass seine Offensive einen besseren Job als in der vergangenen Runde macht. Dafür verpflichtete der MFC 08 Strafraumstürmer Ivan Vlahov vom SC Pfingstberg-Hochstätt. Die zweite Mannschaft des VfB Gartenstadt ist nach dem Rückzug der Verbandsliga-Auswahl plötzlich das Aushängeschild des Clubs. Der VfR Mannheim II will überraschen.

Über der Saison schwebt weiter die Ungewissheit der Corona-Pandemie. In der Vorbereitung meldeten bereits der MFC 08 Lindenhof und der TSV Amicitia Viernheim positiv getestete Spieler. Gut möglich, dass der Spielplan noch einige Male umgestellt werden muss.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020