Hochkarätige Besetzung

MANNHEIM.Fechtsport auf ganz hohem Niveau findet am Sonntag in der GBG Halle am Herzogenried statt. Dort beginnt um 9 Uhr die 34. Auflage des internationalen „Preises der Quadratestadt“. Insgesamt sind für das Damen-Degen-Turnier, das vom TSV Mannheim ausgerichtet wird, 139 Meldungen bei den Organisatoren eingegangen. „Wir haben Teilnehmerinnen aus Frankreich, Italien, Spanien, Estland und der Schweiz. Insgesamt kommen die Athletinnen aus 13 Nationen“, sagt Ulrich Hannemann, Trainer beim TSV und im Organisationsteam dabei.

Christmann favorisiert

Mitfavoritinnen sind in diesem Jahr sicherlich die Tauberbischofsheimerin Beate Christmann und Alexandra Ndolo vom TSV Bayer Leverkusen. „Beide haben für das Turnier bei uns gemeldet“, freut sich Hannemann. Christmann ist viermalige und amtierende deutsche Einzel-Meisterin im Degenfechten. Beim Welt-Cup in Barcelona vor wenigen Tagen erreichte Christmann als einzige Deutsche das Tableau der letzten 32 und führt somit die deutsche Rangliste an.

Die gebürtige Bayreutherin Alexandra Ndolo ist 32 Jahre alt und wurde 2017 bei der Europameisterschaft in Georgien Zweite. Bei den Weltmeisterschaften erreichte sie im selben Jahr das Viertelfinale.

„Wir haben zunächst eine Gruppenphase, dann kommt die K-o.-Runde“, sagt Hannemann. Die Finalkämpfe sind für 17 Uhr angesetzt. Im vergangenen Jahr gewann Monika Soszanska vom FC Offenbach das Turnier. In einem spannenden Finale bezwang sie die US-Amerikanerin Anna van Brummen.

