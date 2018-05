Hochklassiger Saisoneinstieg

Anzeige

Weinheim.Thomas Geißler hat zusätzliche Sonnenschirme geordert. „Ein Sonderposten. Aber bei zu erwartenden 29 Grad wollen wir den Zuschauern natürlich auch Schattenplätze bieten“, sagt der Meetingchef der Weinheimer Kurpfalz Gala. 750 Starts werden die Leichtathletik-Fans am heutigen Samstag zwischen 11 und 18.30 Uhr sehen können. Das Gros der 450 Teilnehmer bilden einmal mehr die Sprinter. Allein in den 100-Meter-Vorläufen der Männer sind es fast 100 Athleten.

Die schnelle, weil ausgehärtete Bahn in Weinheim ist in der Szene längst kein Geheimtipp mehr. Auch im Vorjahr war es heiß – genau das richtige Wetter für die Sprinter, um Spitzenzeiten zu laufen und eventuell noch die Norm für die Europameisterschaft zu ergattern, die in diesem Jahr im August in Berlin über die Bühne geht. Der Schweizer Alex Wilson, der 2017 neue Meeting-Rekorde über 100 und 200 Meter aufstellte (10,11 und 20,37 Sekunden), ist wieder mit dabei beim Leichtathletik-Spektakel an der Bergstraße.

Auch wenn die Sprinter qualitativ das stärkste Feld in Weinheim stellen, auch von den Springern erwartet Geißler einiges. Hochspringerin Bianca Stichling von der TSG Weinheim wird es unter anderem mit der deutschen Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch zu tun bekommen und vor allem Erfahrung sammeln.