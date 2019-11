Höhnle ersetzt Hamberger bei Neckarhausen

NECKARHAUSEN.Der Fußball-A-Ligist FC Viktoria Neckarhausen hat auf die sportliche Talfahrt und das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz reagiert und sich von Trainer Mauro Hamberger getrennt. „Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht“, begründete Vorsitzender Tobias Hertel die Entscheidung in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. Hamberger hatte erst im Sommer gemeinsam mit Dennis Höhnle die Geschicke an der Porschestraße übernommen.

Nach dem Weggang etlicher Akteure stand ein kompletter Umbruch an, „was jedoch keine Entschuldigung für die gezeigten Leistungen und der negativen Entwicklung ist“, so Hertel weiter. „Zudem war Hamberger ohnehin zeitlich aus unterschiedlichen Gründen nicht immer verfügbar.“

Am Sonntag in Rheinau

Bis auf weiteres wird nun Dennis Höhnle die Mannschaft des FC Viktoria betreuen und damit auch die wichtigen Spiele vor der Winterpause vorbereiten. Mit Benjamin Borho wird das Trainerteam komplettiert und durch einen Co-Trainer ergänzt. „Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, für diese Saison erreichen“, sagte Spielausschuss-Vorsitzender Martin Kinzig. Am Sonntag tritt die Viktoria beim Spitzenclub TSG Rheinau an. wy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019