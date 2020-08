Höpfner, das Tornados-Urgestein

Mannheim.Für die Mannheim Tornados stehen am Samstag die nächsten zwei Heimspiele in der Baseball-Bundesliga an. Die Wirbelwinde treffen ab 13 Uhr im heimischen Roberto-Clemente-Field auf die ungeschlagenen Heidenheim Heideköpfe. Für einen Tornados-Spieler sind die Duelle mit den Schwaben immer etwas ganz Besonderes.

Für Schlagmann Dominik Höpfner ist es schon die 20. Spielzeit im Tornados-Trikot. Bei der Auftaktniederlage in dieser Runde gegen Stuttgart absolvierte der 35-Jährige sein 500. Spiel für die Mannheimer. Die laufende Saison soll längst nicht die letzte für ihn sein. „Ich mache das immer von Jahr zu Jahr abhängig. Solange ich noch mit den jungen Spielern mithalten und meinen Beitrag leisten kann, dass wir gewinnen, kann ich mir schon noch vorstellen, dass ich auch noch in Zukunft weiter Bundesliga spiele“, sagt der Immobilienverwalter.

Angefangen hat Höpfner mit dem Baseball im Alter von zehn Jahren. „Mein Vater hat mich damals zu den Mannheim Amigos mitgenommen“, erzählt er und schmunzelt: „Mein erstes Baseballspiel, das ich gesehen habe, war das Lokalduell Amigos gegen Tornados. Letztere haben damals haushoch gewonnen. Seitdem wollte ich unbedingt für die Tornados spielen.“ Beim deutschen Rekordmeister durchlief er dann alle Jugendteams und feierte 2001 seine Premiere in der Bundesligamannschaft. „Meine sportlichen Höhepunkte waren sicherlich die beiden Vize-Meisterschaften 2008 und 2009 sowie der Europapokalsieg 2009“, sagt Höpfner.

Wiedersehen mit Sascha Lutz

Was ist in dieser Saison für die Tornados drin? „Unser Ziel war es, um die beiden ersten Tabellenplätze mitzuspielen. Leider haben wir zum Auftakt gegen Stuttgart verloren. Das war nicht eingeplant“, betont er und sagt: „Allerdings sind die Stuttgarter wohl stärker, als es viele erwartet haben. Die stehen ja nach vier Spielen mit der Bilanz von 4:0 da.“

Höpfner ist bei den Tornados eigentlich für die Punkte und Hits in der Offensive zuständig. Doch in den ersten vier Partien lag dort genau das Problem der Mannschaft von Coach Juan Martin. „Wir haben gegen Ulm zuletzt gewonnen, aber glorreich war das auch nicht. Wir haben ziemlich schlecht geschlagen, allein unser Pitching war im Vergleich zu den Stuttgart-Spielen besser“, gibt Höpfner zu: „In der Offensive fehlt uns einfach noch ein Funke.“

Mit Heidenheim kommt nun wohl einer der großen Meisterschaftsfavoriten nach Mannheim. Beim Titelverteidiger spielt seit dieser Saison auch Sascha Lutz, der in der vergangenen Runde die Tornados coachte.

„Gegen Heidenheim müssen wir einiges zulegen“, sagt Höpfner und macht klar: „Wenn wir noch Platz zwei erreichen wollen, sind das am Samstag zwei Schlüsselspiele. Verlieren wir gegen Heidenheim zweimal, dann könnte es wegen der verkürzten Saison schon sein, dass die Halbfinalteilnahme futsch ist. Mal schauen, Heidenheim ist sehr gut, aber wir wollen uns in den Partien steigern“, sagt der Routinier.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020