Hoffen und Bangen heißt es im Fußballkreis

Anzeige

MANNHEIM.Die meisten Mannschaften im Fußballkreis haben ihre letzten Spiele hinter sich gebracht, einige müssen noch nachsitzen. Hier ein Überblick:

Verbandsliga

Relegationstermine Aufstieg in die Oberliga: Heddesheim - Freiburger FC 10. Juni; (Rückspiel am 13. Juni, Gewinner spielt danach gegen den Württemberg-Vize) Aufstieg in die Landesliga (auf neutralen Plätzen): FK Srbija - TSV Steinsfurt 09. Juni; FT Kirchheim - FC St.Ilgen 10. Juni (Gewinner spielen am 16. Juni gegeneinander) Aufstieg in die Kreisliga (ein Spiel auf neutralem Platz): SV Rohrhof - SV Enosis 10. Juni (in Käfertal) Aufstieg in die A-Klasse (jeweils auf neutralem Platz): VfL Hockenheim - Polizei SV 10. Juni (in Laudenbach); Verlierer Sp.1 - Laudenbach 13. Juni; Vize B3 - Sieger Spiel 1 17. Juni. wy

Meister ist der FC Germania Friedrichstal und steigt in die Oberliga auf. Vizemeister FV Fortuna Heddesheim muss sich in Aufstiegsspielen gegen den Südbaden-Vize Freiburger FC und dann gegen den Württemberg-Vize (derzeit TSV Ilshofen) durchsetzen. Absteigen müssen der VfR Gommersdorf, der ASV Durlach und der FC Español Karlsruhe. Die SpVgg Neckarelz muss in die Abstiegsrelegation.

Landesliga

Der Meister der Landesliga Rhein-Neckar heißt TSV Wieblingen und steigt direkt auf, der Vizemeister FC Victoria Bammental bestreitet eine Aufstiegs-Relegation. Als Absteiger in die Kreisliga stehen der TSV Amicitia Viernheim, der SV Rohrbach/ S. und der TSV Michelfeld fest. Der Drittletzte FC Badenia St.Ilgen muss in die Abstiegsrelegation gegen die FT Kirchheim.