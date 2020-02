Hoffnung im Schneckenrennen

Neckarhausen.Sechs Punkte nach 16 Spielen – das ist eine Bilanz, mit der Mannschaften in anderen Ligen zu diesem Zeitpunkt bereits eine schier aussichtslose Mission mit dem Ziel Klassenerhalt angehen. Dass der FC Viktoria Neckarhausen in der Fußball-Kreisklasse A I mit dieser mageren Ausbeute dennoch durchaus berechtigt ist, Zuversicht zu verströmen, liegt einzig an der Tatsache, dass drei weitere Teams ebenso das Punktesammeln weitgehend eingestellt hatten.

Richten soll es beim A-Klassen-Dino FC Viktoria in der Rückrunde Gabriel Reiß, der das Traineramt von Mauro Hamberger übernommen hat und von seinem Einstand angetan ist. „Es lief im Großen und Ganzen gut. Wir trainieren mit der zweiten Mannschaft zusammen und hatten immer mindestens 20 Mann im Training“, berichtet Reiß. Sein Hauptaugenmerk richtete der frühere Spieler der Viktoria zunächst darauf, den Spaß am Spiel zurückzuholen.

Siege in den Tests

„Wir wollen Fußball spielen und nicht bolzen“, betont Reiß aber auch. Daher testete man hauptsächlich gegen unterklassige Gegnern. Zwar kassierte man in jedem Spiel mindestens zwei Gegentore, doch stellte sich in vier der fünf Begegnungen ein lange vermisstes Gefühl ein.

„Mir war wichtig, dass die Jungs merken, dass sie Spiele auch gewinnen können“, sagt Reiß mit Blick auf die Siege gegen Germania Friedrichsfeld II (4:2), DJK Rot-Weiß Handschuhsheim (3:2), FV Graben (5:2) und VfL Hockenheim (4:3).

Vier Neuzugänge sowie der gleichberechtigte Trainer-Kollege Dennis Höhnle, dessen Spielerpass von der SpVgg 07 Mannheim angefordert worden war, sollen nun dafür sorgen, das Unmögliche doch noch möglich zu machen.

Lediglich Felix Krapp, der aus Friedrichsfeld kam, wird erst einmal verletzt fehlen. Zum Auftakt bekommt es der FC Viktoria mit dem SV Rohrhof zu tun. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020