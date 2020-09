Hofsäß hofft auf Dauer-Hoch

Mannheim.4:2 gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, 4:1 beim ASV Feudenheim – und jetzt 4:0 gegen die TSG 62/ 09 Weinheim II. Die Vier-Tore-Sandhöfer setzen in der Fußball-Kreisklasse A2 Maßstäbe. Der unter der Woche erzielte Erfolg gegen die Bergsträßer fußte auf einer starken Mannschaftsleistung, wodurch der SKV Sandhofen den Weinheimern in den 90 Minuten klar überlegen war.

In den Fokus spielte sich unter anderem wieder einmal Pascal Eckert, der schon am vergangenen Wochenende einen Viererpack erzielt hatte und nun auch gegen das Team aus der Zweiburgenstadt den Sieg einleitete. „Er ist ein Ausnahmestürmer mit einer sehr hohen Trefferquote“, sagt SKV-Trainer Christian Hofsäß. „Ihn kannst du anspielen, er arbeitet stark mit dem Körper. Und wenn er einen Ball in die Tiefe kriegt, ist er fast nicht aufzuhalten.“

So gelang dem Angreifer der Nord-Mannheimer auch der Führungstreffer gegen die TSG II, als er von Tim Oberdorf steil geschickt wurde und vor dem Tor eiskalt blieb (2.). Das 2:0 von Steffen Uhrig (26.) bereitete Eckert vor und verbuchte somit einen Scorerpunkt. Mit einem schön getretenen Freistoß über die Mauer hinweg markierte Sebastian Pah vor der Pause das 3:0 (44.). Fridolin Höhnle legte nach Wiederanpfiff das 4:0 nach (52.).

Somit müssten eigentlich alle rundum glücklich sein beim SKV. Alle? Nicht ganz. „Pascal Eckert war nach dem Spiel unzufrieden, da er noch einige Chancen ausgelassen hat“, verriet Hofsäß. „Aber das ist genau die richtige Einstellung.“ Am Sonntag soll gegen die SpVgg Wallstadt II das Vier-Tore-Hoch unbedingt gehalten werden, Hofsäß weiß aber auch, dass sein Team immer mehr zum Gejagten wird. wy

