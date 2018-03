Hollichs Rückkehr

Anzeige

Mannheim.Mit Reiner Hollich kehrt ein alter Bekannter an den Alsenweg zurück. Ab Juli trainiert der 62-Jährige die U 19 der Blau-Schwarzen, die in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv ist. „Wir freuen uns, dass wir mit Reiner Hollich unseren Wunschkandidaten verpflichten konnten. Er erfüllt alle Punkte unseres Anforderungsprofils“, sagte Präsidiumsmitglied Klaus Bittinger über den neuen Trainer. „Ich freue mich auf die Aufgabe, obwohl ich weiß, dass diese nicht unbedingt einfach ist. Die Arbeit mit den jungen Spielern reizt mich sehr. Die infrastrukturellen Bedingungen beim SVW sind ausgezeichnet“, betonte Hollich.

Hollich war zuletzt Trainer beim VfB Gartenstadt. Mit den Bären gelang ihm der souveräne Aufstieg in die Verbandsliga. Als Spieler absolvierte er von 1975 bis 1978 22 Partien beim SV Waldhof. Als Trainer kehrte Hollich 1988 an den Alsenweg als Amateurtrainer zurück. Dieses Amt hatte er bis 1994 inne. Danach war er weiter als Trainer und Co-Trainer in der Region tätig, ehe ihn sein früherer Mannschaftskollege Günter Sebert zurück zum SV Waldhof holte.

Zur Saison 2009/10 übernahm Hollich die Amateure des SVW und wurde zur Saison 2010/11 trotz beruflicher Doppelbelastung zum Nachfolger von Walter Pradt und neuen Cheftrainer der 1. Mannschaft des SV Waldhof ernannt. red