HSG bricht nach klarer Führung ein

Mannheim.Wieder hat es nicht gereicht für die Handballerinnen der HSG Mannheim. Das Oberliga-Team von Trainer Peter Jano unterlag in eigener Halle der SG Heidelsheim/Helmsheim denkbar knapp und äußerst unglücklich mit 24:25 (14:13). Zehn Minuten vor dem Schluss stand es noch 22:22, doch dann fehlte der letzte Biss, und auch der sonst so große Kampfgeist der HSG wurde vermisst.

Der Tabellenzehnte aus Heidelsheim begann ohne Respekt vor Mannheim und führte nach zehn Minuten mit 7:5. Erst ab dem 11:10 legte die Jano-Sieben mehrfach vor, baute die Führung dann nach der Pause sogar kurzzeitig auf vier Tore aus (21:17). Dabei machte sich auch die Abwehrumstellung von Jano bemerkbar. Zuerst hatte es der erfahrene Coach mit offensiven Varianten versucht, aber erst die 5:1-Deckung stand sicher.

Vier vergebene Strafwürfe

Umso überraschender war der Einbruch in der Schlussviertelstunde. Mit einem 5:0-Lauf machte Heidelsheim aus dem 17:21-Rückstand (43.) eine 22:21-Führung (49.) und hatte damit das Momentum auf seiner Seite. Der verwandelte Strafwurf von Anne Wild zum 22:22 neun Minuten vor dem Ende war der letzte Ausgleich für Mannheim, der Gast erhöhte auf 24:22 und 25:23. Noch waren vier Minuten zu spielen, doch die HSG vergab wieder einige Chancen, in der Summe waren es sogar vier Strafwürfe, was in Verbindung mit einigen technischen Fehlern die ärgerliche Heimniederlage besiegelte.