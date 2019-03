HSG fordert Spitzenreiter

Mannheim.Nur Außenseiterchancen haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim, wenn heute ab 17 Uhr der Tabellenführer SG Schozach-Bottwartal seine Visitenkarte in der Richard-Möll-Halle abgibt. „Wir wissen, dass gegen den Spitzenreiter alles klappen muss, um zu bestehen“, erklärt HSG-Trainer David Pollok. Als Mutmacher dient das vergangene Wochenende, als die Seckenheimerinnen den Tabellenvierten Leinfelden-Echterdingen deutlich mit 32:23 schlugen. „Daran wollen wir anknüpfen, dann haben wir auch gegen Schozach eine Chance“, so Pollok.

Im Hinspiel war die HSG lange auf Augenhöhe, ging mit einem Unentschieden in die Pause, ehe in der zweiten Hälfte die Kraft ausging und eine 21:28-Schlappe zu Buche stand. „Da ist noch eine Rechnung offen. Wir haben dort gezeigt, dass wir nicht chancenlos sind. Auch wenn sich unsere Mannschaft der Herausforderung bewusst ist: Verstecken werden wir uns nicht“, zeigt sich auch Laura Kettling, die Sportliche Leiterin der Seckenheimerinnen, kämpferisch. Angesichts von immer noch einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer wäre ein Coup für die HSG Gold wert. me

