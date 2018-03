HSG heiß auf Revanche

Anzeige

Mannheim.Ihre Mini-Serie von drei Siegen in Folge wollen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim heute Abend im Verfolgerduell ausbauen: Mit einem Erfolg beim Tabellendritten TSV Wolfschlugen wäre die Mannschaft von HSG-Trainer Peter Jano wieder bis auf zwei Zähler an den Gästen dran und könnte sich in den dann noch verbleibenden fünf Spielen tatsächlich wieder nach oben orientieren.

Zur Erinnerung: In der Hinrunde waren die Mannheimerinnen lange Zeit unter den Top drei, kassierten dann aber einige unglückliche und unnötige Niederlagen, die allerdings auch zum Teil den nicht unerheblichen personellen Problemen geschuldet waren. „Aber wir haben die Kurve wieder gekriegt“, sieht Jano sein Team inzwischen auf einem guten Weg.

An das Hinspiel gegen Wolfschlugen hat der HSG-Coach keine guten Erinnerungen: Ende Oktober empfing Mannheim als ungeschlagener Tabellenführer den TSV und musste beim 26:27 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Jetzt ist Revanche angesagt.