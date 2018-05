HSG klettert nach oben

Mannheim.Die Handballerinnen der HSG Mannheim bleiben in der Rückrunde der BW-Oberliga ungeschlagen. Mit dem knappen 24:23 (11:11)-Erfolg über den Tabellenvierten TV Brombach kämpfte sich das Team von Trainerin Jeannette Ullrich auf Rang sechs nach vorn. In einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie setzte Henrike Fink per Siebenmeter den vorentscheidenden Treffer zum 24:22 (59.).

