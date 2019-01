HSG lässt Ball und Gegner laufen

Mannheim.Die Revanche ist gelungen – und zwar eindrucksvoll. Nachdem die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim in ihrem letzten Spiel vor Weihnachten unglücklich mit 26:29 gegen den TSV Bönnigheim verloren hatten, feierten sie nun im ersten Spiel im neuen Jahr gegen den selben Gegner einen überzeugenden 31:18 (9:9)-Erfolg.

Trainer David Pollok freute sich natürlich über den ersten Sieg im dritten Spiel nach seiner Amtsübernahme: „Die Abwehrleistung war heute hervorragend. Nur mit dem Angriff in der ersten Hälfte bin ich unzufrieden. Die erste und zweite Welle war kaum vorhanden und im Positionsangriff hatten wir große Schwierigkeiten. Da hatten wir Probleme, schnelle Tore zu machen.“ Aber dafür war der Coach dann mit der zweiten Hälfte natürlich mehr als einverstanden: „Da lief der Ball viel besser und meine Mädels haben absolut überzeugt und einen verdienten Sieg eingefahren.“

Nach der Weihnachtspause und nur drei Trainingseinheiten begann es für die Seckenheimerinnen sehr schleppend. Nach einer Viertelstunde stand es 2:3 und bis zum 9:9 zur Pause lief es nur unwesentlich besser. Beide Seiten agierten sehr fehlerhaft. Beachtlich: Von den neun Treffern markierte Nathalie Schützdeller alleine sieben. „Sie war heute überragend“, lobte Pollok, der in der Pause scheinbar die richtigen Worte fand. Mannheim stand in der Deckung weiter sicher, steigerte sich aber deutlich in der Offensive. Das Zusammenspiel mit den Kreisläuferinnen Cora Goldmann und Carolin Vreden wurde immer besser. Über 16:12 (40.) setzte sich die HSG auf 21:14 (49.) ab und baute den Vorsprung bis zum 31:18-Endstand kontinuierlich aus.

HSG Mannheim: Kral-Meinhardt, Gudenau – Schützdeller (11/1), Ringler, Wild, Schalk (2), Wiegand (1), Ziegler (1), Titze (5/2), Edelmann (2), Vreden (7), Goldmann (2). me

