HSG Mannheim verpasst Befreiungsschlag

Mannheim.Im letzten Spiel des Jahres wurde es nichts mit dem Befreiungsschlag: Eine Woche nach dem 28:28-Remis gegen Tabellenführer Wolfschlugen setzte es für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim eine ärgerliche 26:29 (8:12)-Niederlage gegen den Liga-Achten TSV Bönnigheim.

Damit bleiben die Seckenheimerinnen Vorletzter und drohen am kommenden Wochenende sogar noch ans Tabellenende zu rutschen, wenn Schlusslicht Waiblingen gegen den Drittletzten Nußloch punktet. „Wir werden das Spiel aufarbeiten, die Fehler analysieren, um es beim nächsten Mal besser zu machen“, erklärte HSG-Trainer David Pollok nach der Niederlage. „Wir haben noch deutlich Luft nach oben und werden alles geben, um uns im neuen Jahr im gesicherten Mittelfeld zu platzieren.“

Schwache Chancenverwertung

Mit der Deckungsarbeit in der Anfangsphase war Pollok durchaus zufrieden, aber dafür war die Chancenverwertung in der Offensive alles andere als ideal. Die Folge war, dass die HSG zwar bis zum 6:5 meist ein Tor vorlegte, es aber in der sehr torarmen ersten Hälfte nicht schaffte, sich etwas Luft zu verschaffen. Im Gegenteil: Kurz vor der Pause zog der Gast von 8:8 auf 12:8 davon.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Bönnigheim auf 17:11 (36.), aber der Kampfgeist der Mannheimerinnen stimmte und auch dank einer offensiven Deckung durfte die Pollok-Sieben bis zum 25:26 (57.) auf einen Punktgewinn hoffen. Dann machte sich aber der Kräfteverschleiß bemerkbar machte und die Gäste aus Schwaben kamen über 28:25 (58.) zum 29:26-Sieg kam. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018